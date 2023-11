Come dovrei prendermi cura del mio cane anziano?

Attività fisica per il cane anziano

Le patologie cardiovascolari possono colpire i cani in età avanzata, riducendo la loro gittata cardiaca. Il loro livello di attività fisica deve corrispondere alla loro capacità, altrimenti possono insorgere problemi cardiaci.

Patologie comuni in cani anziani sono l'osteoartrite e problemi articolari e queste possono peggiorare se il cane è in sovrappeso. È possibile installare una rampa se il cane fa fatica a salire alcuni scalini, oppure posizionare un tappeto per non scivolare su mattonelle o pavimenti di legno. Il nuoto è un eccellente esercizio per i cani anziani con problemi articolari.

Alimentazione del cane in età avanzata

L'olfatto e il gusto possono diminuire quando un cane invecchia; nel caso, assicurarsi di tenere cibi o sostanze tossici fuori dalla sua portata.

Il fabbisogno calorico dei cani anziani è inferiore del 10%-20% rispetto a quello dei cani più giovani, per questo è possibile adattare le quantità dei pasti per evitare inutili aumenti di peso. Il cibo a basso contenuto di grassi ma altamente appetibile rappresenta una buona scelta per i cani anziani in quanto li stimola a nutrirsi evitando un consumo eccessivo.

L'alimentazione del cane anziano dovrebbe inoltre includere nutrienti specifici che sostengano la salute del cane durante il processo di invecchiamento, come:

Acidi grassi omega 3 a lunga catena che contribuiscono ad una sana funzionalità cardiaca

Una gamma di nutrienti attivi con evidenti benefici per la salute articolare

Livelli ridotti di fosforo per supportare la funzionalità renale

Salute del cane anziano

I check-up regolari sono un aspetto chiave per l'identificazione tempestiva di patologie senili e per la scelta del miglior trattamento possibile per il cane. È possibile mantenere in salute il proprio cane anche a casa con una regolare igiene dentale al fine di evitare la formazione di placca che può portare a gengivite, regolari bagni e toelettature.

Alcuni sintomi che possono sembrare semplici segni di invecchiamento possono essere indicatori di patologie sottostanti, è per questo importante consultare il Medico Veterinario se si osservano cambiamenti nell'aspetto o nel comportamento del cane; il Medico Veterinario saprà consigliare le migliori azioni da intraprendere.