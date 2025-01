Tra le razze di cani più energiche troviamo cani sportivi e da pastore. In generale, si tratta di cani con un alto livello di energia che sono stati appositamente selezionati per eccellere nella resistenza. Potresti averlo già notato mentre corri, ma le razze attive come Labrador e Border Collie possono essere piuttosto entusiaste quando si tratta di esercizio fisico e di esplorare i grandi spazi aperti.



Prima di scegliere una razza specifica, assicurati di comprendere il livello di addestramento richiesto e gli accessori necessari per le avventure che vivrai con il tuo amico a quattro zampe, come un guinzaglio adatto per questo tipo di attività,



Una regola generale è che le razze brachicefale e la corsa non sono un abbinamento vincente. Tra i cani brachicefali troviamo i Carlini, i Boxer, i Bulldog (francesi e inglesi) e i Boston Terrier. A causa della forma della testa, del muso e della gola, sono più inclini a difficoltà respiratorie e problemi cardiaci. Come padrone responsabile di un animale domestico, ti consigliamo di consultare un Medico Veterinario, un club di razza o un'associazione sportiva autorizzata per ottenere informazioni precise sulla distanza che il tuo cane è in grado di percorrere quando fa jogging o corre con te. Ti aiuterà a prenderti cura al meglio del tuo amico a quattro zampe.