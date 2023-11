Malattie comuni nel cane anziano

Osteoartrite

L'osteoartrite è una causa comune di zoppia nei cani anziani, causata dal progressivo deterioramento della cartilagine articolare Purtroppo non esiste una terapia risolutiva per questa condizione, a causa della lenta rigenerazione delle cellule nei cani anziani, ma un adeguato approccio terapeutico aiuta a lenire il dolore e a rallentare la progressione della malattia.



A volte il dolore articolare o le difficoltà di movimento sono interpretati semplicemente come un segno dell'invecchiamento del cane. Tuttavia, se noti che si muove con difficoltà, sarebbe opportuno un consulto Medico Veterinario, per una diagnosi certa ed un appropriato approccio alla problematica.



I cani in sovrappeso hanno maggiori probabilità di soffrire di artrosi a causa del carico aggiuntivo sulle articolazioni, pertanto favorire il mantenimento del peso forma può aiutare a limitare lo stress articolare. Puoi anche Ricorrere ad alimenti arricchiti con nutrienti specifici che supportano la salute delle articolazioni, come Glucosamina, condroitina, gli acidi grassi omega 3, dalle proprietà simili antinfiammatorie, o complessi sinergici con efficacia clinica (per esempio curcumina, collagene e polifenoli del tè verde).

Disfunzione cognitiva

Con il progressivo invecchiamento del tuo cane, potresti notare cambiamenti nel suo comportamento. Sebbene alcuni di questi possano essere attribuiti all'invecchiamento, potrebbe manifestarsi anche una disfunzione cognitiva, simile al morbo di Alzheimer negli esseri umani.



I vasi sanguigni del tuo cane si deteriorano con l'età, riducendo l’afflusso di sangue e di ossigeno al cervello. Ciò ne influenzerà il comportamento, causando disorientamento, mancanza di riconoscimento, amnesia, sonno disturbato e persino agitazione o ostilità.



Questa condizione in alcuni casi molto stressante per il tuo cane, ma può essere gestita. Concedi al tuo cane passeggiate brevi e regolari e ripassa i comandi che gli hai insegnato quando era un cucciolo. Riduci lo stress mantenendo la solita routine quotidiana e offrigli un alimento ricco di antiossidanti, per proteggere le cellule dai danni dei radicali liberi.



Contribuisci al benessere del tuo cane: se noti questi sintomi, contatta il Medico Veterinario, in modo da potergli offrire tutta l’assistenza di cui ha bisogno.