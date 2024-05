Perché il tuo cucciolo non mangia?

Alcuni cani sono più esigenti di altri e trovare l’alimento perfetto può trasformarsi in una sfida. I cuccioli, soprattutto di Labrador, sono noti per la loro tendenza a cercare di mangiare tutto ciò che trovano interessante. Quando il cucciolo non mangia, poniti queste domande:

È solito divorare le ricompense utilizzate durante i momenti dedicati all’apprendimento per poi ignorare la sua ciotola?

Vorrebbe mangiare il tuo cibo o riceve diverse ricompense tra un pasto e l'altro?

È in fase di dentizione?

In ogni caso, esistono alcuni modi per incoraggiare delle sane abitudini alimentari anche in cani esigenti. Prova, ad esempio, a cambiare l’alimento. Oppure ad aggiungere un po' d'acqua per ammorbidire le crocchette se il cucciolo è ancora in tenera età. Se decidi di cambiare cibo, consulta prima il Medico Veterinario, per sapere se può essere una buona opzione per il tuo cucciolo e per capire come avviare una adeguata transizione alimentare. Potresti valutare anche la possibilità di diversificare la consistenza dell’alimento, utilizzando un prodotto secco e uno umido, da offrire separatamente o mescolati.

La transizione verso un nuovo alimento dovrebbe avvenire gradualmente nell'arco di almeno una settimana. Durante questo periodo, osserva eventuali segni di disturbi gastrointestinali. Se il cucciolo manifesta, ad esempio, episodi di vomito o diarrea, torna alla fase precedente e aumenta il tempo di transizione tra una fase e quella successiva.

Programma di transizione alimentare