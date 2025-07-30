猫アレルギーに関しては、一般的な考えに反し、100%低アレルギーの猫は存在しません。

アレルギーの原因となる抗原は、猫の被毛ではありません。Fel d 1と呼ばれるアレルギー性タンパク質を介して、猫の唾液と猫のフケから発生します。すべての猫がこの物質を生成するため、猫が自分で毛づくろいをすると、被毛やフケに移ります。その結果、家じゅうに広がり、アレルギー反応を引き起こす可能性があります。

アレルギーがあるからといって、短毛の猫と一緒に暮らせないというわけではありません。定期的に（できれば屋外で）毛をブラッシングすると、毛やフケを最小限に抑えることができます。掃除機を使う回数を増やすことも、家を毛のない状態にする上で役立ちます。