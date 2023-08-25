愛猫の毛並みをツヤツヤに保つ食事法

猫の皮膚について

皮膚は猫の身体で最も大きな臓器であり、生命を維持するうえで極めて重要ないくつかの機能を果たしています。皮膚は外部刺激から愛猫を守り、保温し、水分の喪失を軽減し脱水状態を防ぎます。そのため、皮膚を健康的に保つことは愛猫の全体的な健康にとって非常に重要です。



猫の皮膚の状態には、さまざまな要素が影響を与えます。それらの要素には、年齢や、品種、遺伝子構成をはじめ、猫の衛生状態や、家の内外において猫が晒される環境条件も含まれます。愛猫の皮膚の健康に極めて大きな影響を与える要素は、食事です。バランスの良い食事から適切な配合の栄養を摂取することができない場合、愛猫の皮膚が健康的かつ効果的に機能できる可能性は低くなります。

猫の毛並みを良くしたい。皮膚・被毛の健康を保つ食事

猫の皮膚は3つの層から成っており、被毛には3つの異なる種類があります。それぞれが独自の機能を持っており、それらが効果的に働くには異なる栄養素が供給される必要があります。愛猫の皮膚と被毛の健康をサポートし、ふわふわ、ツヤツヤな毛並みを維持するには、タンパク質はもとより特定のミネラルの配合にいたるまで、猫が必要とする栄養素をバランス良く含むフードを給与しなければなりません。

猫の皮膚・被毛の健康に欠かせない栄誉素

タンパク質

タンパク質は、皮膚細胞の再生と、タンパク質の一種であるケラチンを主成分とする毛の健やかな成長にとって不可欠です。皮膚細胞は常に増殖・再生しているため、皮膚は猫が1日に摂取するタンパク質の最大30％という大量のタンパク質を消費します。愛猫の食事に適切な量のタンパク質が含まれていない場合、毛が細くなったりもろくなるなど毛並みが悪化、バリア機能としての役割が弱まります。