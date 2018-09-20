猫に与えてはいけない食べ物

猫に与えないよう注意すべき有毒な食べ物

あなたの自宅にもありがちな食べ物の中には愛猫に与えてはいけない有毒なものが数々あり、その症状には嘔気から重度の臓器障害までさまざまなものがあります。

犬と同様に、テオブロミンという物質を含むチョコレートは猫に与えてはいけない有毒な食べ物です。カカオの含有量が多いチョコレートほど、テオブロミンの含有量も多くなります。愛猫が食べたチョコレートの量と種類によっては、不整脈や、震え、痙攣などの症状を起こすことがあり、命を落とす場合もあります。

玉ねぎとニンニクはどちらも赤血球を破壊して貧血を引き起こすため、愛猫の身体に有害であるほか、胃腸の調子を崩して下痢を起こすこともあります。ブドウとレーズンも同様に有毒で、重篤になると腎不全を引き起こす可能性があります。危険な前兆には、度重なる嘔吐や多動があります。

猫の食事にはタンパク質が重要な役割を果たしますが、ある種のタンパク質は猫の健康に害を及ぼすことがありますので与える際は注意が必要です。愛猫に生卵を与えると、食中毒を起こす危険性があるだけでなく、卵白に含まれているアビジンというタンパク質によりビタミンB群のビオチンの吸収が妨げられる可能性があります。レバーを大量に与えると、ビタミンA過剰症を引き起こして骨に悪影響を与えたり骨粗鬆症になったりする可能性があります。

あなたの食事の残り物を愛猫に与えることは避けるべきです。残り物を与えると、ねだる癖がついたり、体重増加につながったり、消化器系にダメージを与えたりする可能性があります。脂っこい食べ物や揚げ物は、猫には脂肪が多すぎるため下痢を引き起こす可能性があります。アルコールとカフェインも猫に与えてはいけません。これらの物質が人に与える作用は猫の場合ははるかに増幅されるため、愛猫が深刻なダメージを受ける可能性があります。

猫が皿から牛乳を飲むというのは一般的に普及したイメージですが、これも実際にはやるべきではありません。離乳後の猫は乳糖分解酵素の活性が低下するため、牛乳を飲むと胃腸の調子を崩したり不快感を引き起こすことがあります。

あなたの愛猫が有毒な食べ物を口にしたと思われる場合には、直ちに獣医師に相談して最善の対処法についてアドバイスを受けてください。また、有毒な物質や、食べ物、植物などを愛猫の届く範囲に置かないよう、アクシデントを未然に防ぐための対策も必ず取るようにしましょう。