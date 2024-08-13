クリティカル リキッド

栄養要求が高まっている犬・猫のために（流動食）

犬・猫用 クリティカル リキッドは、疾病回復期、手術後などの栄養要求量が高まっている犬や猫に給与する目的で特別に調製された食事療法食（流動食）です。この食事は、消化性の高い原材料を使用し、カロリー含有量を高め、各栄養素を強化しています。

内容量：200mL