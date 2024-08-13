退院サポート ウェット 缶
栄養要求が高まっている犬・猫のために
犬・猫用 退院サポートは、疾病回復期、手術後などの栄養要求が高まっている犬や猫に給与することを目的として、特別に調製された食事療法食です。この食事は、カロリー含有量を高め、各栄養素を強化しています。
内容量：195g
Babycat Milk- Milk Replacer for Kittens
ROYAL CANIN® BABYCAT MILK is formulated for kittens from birth to weaning.
- Steady growth
- Promotes Healthy Digestion
- Easy Preparation
- Promotes Cognitive Function
- 100% Complete and Balanced Nutrition
- 100% Satisfaction Guaranteed
レバー（鶏、七面鳥）、豚肉、鶏肉、セルロース、カルシウムカゼイン、魚油、乾燥卵白、サンフラワーオイル、フラクトオリゴ糖、マリーゴールドミール（ルテイン源）、サイリウム、酵母エキス（マンナンオリゴ糖含有）、アミノ酸類（タウリン、DL-メチオニン）、増粘多糖類、ミネラル類（Ca、P、Mg、Na、K、Cl、Zn、Fe、Mn、Cu）、調味料（アミノ酸等）、ビタミン類（コリン、C、E、B1、ナイアシン、D3、B2、パントテン酸カルシウム、B6、葉酸、ビオチン、B12）
※缶底部分に内容物が褐色化して付着することがありますが品質に影響はございません。
120kcal/100g
|成猫に対する1日の給与量の目安
|体重（kg）
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|レベル1
|入院またはケージレスト中（ＲＥＲ）
|95g
|130g
|160g
|190g
|215g
|240g
|265g
|290g
|315g
|レベル2
|回復期後期・維持期(ＭＥＲ)
|105g
|140g
|175g
|205g
|230g
|260g
|285g
|310g
|330g
獣医師の指導に従い、1日の給与量を2～3回に分けて与えてください。
|成分（保証分析値）
|
|食物繊維
|2.4 %
|ビタミン（1kg中）
|
|カロリー含有量
（代謝エネルギー）