エイジング ステアライズド 12+

猫用ドライフード

高齢に配慮しながら適正体重の維持をサポートします。

内容量

400 g

2 kg

4 kg

製品詳細

製品のメリット

【理想的な体重を維持】

高齢期の猫の中には、年を重ねるにつれ運動量が減り、そのため体重が増加する猫がいます。＜エイジング ステアライズド 12+＞は、脂肪の量を適切に調整することで、理想的な体重を維持します。

【健やかな高齢期のサポート】

リコピンを含む独自の抗酸化成分とオメガ3系脂肪酸が高齢期の猫の健康をサポートします。

【健康な腎臓を維持】

健康な腎臓を維持するために、リンの含有量を適切に調整。

【泌尿器の健康を維持】

高齢期の猫の健康な泌尿器を維持するためにミネラルバランスを調整しています。

