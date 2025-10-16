【理想的な体重を維持】

高齢期の猫の中には、年を重ねるにつれ運動量が減り、そのため体重が増加する猫がいます。＜エイジング ステアライズド 12+＞は、脂肪の量を適切に調整することで、理想的な体重を維持します。