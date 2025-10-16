製品詳細
高齢に配慮しながら適正体重の維持をサポートします。
製品のメリット
【理想的な体重を維持】
高齢期の猫の中には、年を重ねるにつれ運動量が減り、そのため体重が増加する猫がいます。＜エイジング ステアライズド 12+＞は、脂肪の量を適切に調整することで、理想的な体重を維持します。
【健やかな高齢期のサポート】
リコピンを含む独自の抗酸化成分とオメガ3系脂肪酸が高齢期の猫の健康をサポートします。
【健康な腎臓を維持】
健康な腎臓を維持するために、リンの含有量を適切に調整。
【泌尿器の健康を維持】
高齢期の猫の健康な泌尿器を維持するためにミネラルバランスを調整しています。
栄養情報
カロリー含有量（代謝エネルギー）：388 kcal/100 g
[保証分析値]たんぱく質：28.0 %以上、脂質：13.0 %以上、 粗繊維：6.0 %以下、 灰分：5.9 %以下、 水分：6.5 %以下 [分析値]タウリン：0.49 %、 カルシウム：0.7 %、 リン：0.60 %、 ナトリウム：0.30 %、 カリウム：0.70 %、 マグネシウム：0.06 %、 鉄：105.00 mg/kg、亜鉛：181.00 mg/kg、 オメガ6系脂肪酸：3.90 %、 オメガ3系脂肪酸：1.07 %、EPA+DHA：0.56 %、 食物繊維：13.4 %
コーン、超高消化性植物性タンパク（消化率90%以上）、コーンフラワー、肉類（鶏、七面鳥）、小麦、コーングルテン、動物性油脂、植物性繊維、加水分解タンパク（鶏、七面鳥、魚）、チコリー、魚油（オメガ3系不飽和脂肪酸〔EPA + DHA〕源）、大豆油、酵母および酵母エキス、トマト（リコピン源）、フラクトオリゴ糖、サイリウム、加水分解酵母（マンナンオリゴ糖源）、ルリチシャ油、グルコサミン、マリーゴールド（ルテイン源）、加水分解軟骨（コンドロイチン硫酸源）、アミノ酸（タウリン、DL-メチオニン、L-リジン、L-トリプトファン、L-チロシン、L-カルニチン）、β-カロテン、ミネラル類（K、Cl、Ca、Na、Zn、Mn、Fe、Cu、I、Se）、ビタミン類（A、コリン、D3、E、C、ナイアシン、パントテン酸カルシウム、B2、B6、B1、葉酸、ビオチン、B12）、酸化防止剤（ミックストコフェロール、ローズマリーエキス）
A 23,620 IU/kg、 D3 750 IU/kg、 E 632 mg/kg
|ドライのみ
|体重
|標準体型の猫
|太り気味の猫
|3 kg
|44 g + 5/8 カップ
|35 g + 4/8 カップ
|4 kg
|54 g + 6/8 カップ
|43 g + 5/8 カップ
|5 kg
|63 g + 6/8 カップ
|50 g + 5/8 カップ
|6 kg
|72 g + 7/8 カップ
|57 g + 6/8 カップ
|備考
|1カップの目安 200 ml=78 g
|●表を参考に、１日の給与量を１～数回に分けてそのまま与えてください。
|●常に新鮮な水を飲めるようにしてください。
|●ここに表示されている給与量はあくまでも目安です。
|●個体差や活動量に応じて調整を行ってください。
|ドライ＋ウェット（パウチ）
|体重
|標準体型の猫
|太り気味の猫
|3 kg
|24 g (2/8 カップ) + 1 パウチ
|16 g (1/8 カップ) + 1 パウチ
|4 kg
|34 g (4/8 カップ) + 1 パウチ
|24 g (2/8 カップ) + 1 パウチ
|5 kg
|44 g (5/8 カップ) + 1 パウチ
|31 g (4/8 カップ) + 1 パウチ
|6 kg
|52 g (5/8 カップ) + 1 パウチ
|38 g (4/8 カップ) + 1 パウチ
|備考
|1カップの目安 200 ml=78 g 1パウチ＝85g
|●表を参考に、１日の給与量を１～数回に分けてそのまま与えてください。
|●常に新鮮な水を飲めるようにしてください。
|●ここに表示されている給与量はあくまでも目安です。
|●個体差や活動量に応じて調整を行ってください。