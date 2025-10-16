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ホーム製品情報猫用食事療法食腎臓サポート＋関節サポート ドライ
腎臓サポート＋関節サポート ドライ
腎臓サポート＋関節サポート ドライ

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猫用ドライフード

慢性腎臓病、関節炎の猫のために

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内容量

400 gg 400

2 kgkg 2

この製品は食事療法食です。

特定の疾病または健康状態にあるペットの食事療法に利用することを目的とし、栄養成分の量や比率を調整又は特別な方法で製造されているため、獣医師の診断・指導のもとご使用ください。

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製品詳細

猫用 腎臓サポート＋関節サポートは、慢性腎臓病および関節の健康維持に配慮したい猫に給与する目的で特別に調製された食事療法食です。この食事は、高消化性のタンパク質およびオメガ3系不飽和脂肪酸を豊富に配合し、リンの含有量を制限しています。

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製品のメリット

【慢性腎臓病をサポート】

猫の生活の質（QOL）に配慮し、慢性腎臓病の療法食としてリンの含有量を低減。また、高消化性のタンパク質を配合。

【エネルギー含有量調整】

エネルギー含有量を調整し、少ない食事量でも必要なエネルギーを摂取できるように配慮。

【健康な関節の維持をサポート】

健康的な関節をサポートするために、緑イ貝とオメガ3系不飽和脂肪酸（EPA+DHA）を豊富に配合。

【高齢期サポート】

ビタミンなど複数の抗酸化物質を配合し、高齢期の猫の健康維持に配慮。

栄養情報