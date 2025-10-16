腎臓サポート＋関節サポート ドライ

製品詳細
猫用 腎臓サポート＋関節サポートは、慢性腎臓病および関節の健康維持に配慮したい猫に給与する目的で特別に調製された食事療法食です。この食事は、高消化性のタンパク質およびオメガ3系不飽和脂肪酸を豊富に配合し、リンの含有量を制限しています。
製品のメリット
【慢性腎臓病をサポート】
猫の生活の質（QOL）に配慮し、慢性腎臓病の療法食としてリンの含有量を低減。また、高消化性のタンパク質を配合。
【エネルギー含有量調整】
エネルギー含有量を調整し、少ない食事量でも必要なエネルギーを摂取できるように配慮。
【健康な関節の維持をサポート】
健康的な関節をサポートするために、緑イ貝とオメガ3系不飽和脂肪酸（EPA+DHA）を豊富に配合。
【高齢期サポート】
ビタミンなど複数の抗酸化物質を配合し、高齢期の猫の健康維持に配慮。
栄養情報
カロリー含有量 （代謝エネルギー）：392 kcal/100g
たんぱく質 21.0 %以上、 脂質 15.0 %以上、 粗繊維 5.7 %以下、 灰分 6.4 %以下、 水分 6.5 %以下
米、小麦粉、超高消化性小麦タンパク（消化率90%以上）、動物性油脂、コーンフラワー、植物性繊維、コーン、超高消化性植物性タンパク（消化率90%以上）、加水分解タンパク（鶏、七面鳥、魚）、コーングルテン、チコリー、藻類油（EPA+DHA源）、大豆油（オメガ6系不飽和脂肪酸源）、トマト（リコピン源）、サイリウム、フラクトオリゴ糖、魚油（オメガ3系不飽和脂肪酸〔EPA+DHA〕源）、緑イ貝（GLM）、グルコサミン、マリーゴールド（ルテイン源）、加水分解軟骨（コンドロイチン硫酸源）、アミノ酸類（L-アルギニン、DL-メチオニン、タウリン、L-リジン）、ゼオライト、乳化剤（グリセリン脂肪酸エステル）、β-カロテン、ミネラル類（Cl、K、Ca、Na、Zn、Mg、Mn、Fe、Cu、Se、I）、ビタミン類（コリン、E、C、B12、ナイアシン、ビオチン、B2、パントテン酸カルシウム、B6、A、B1、葉酸、D3）、酸化防止剤（ミックストコフェロール、ローズマリーエキス）
A 23,300 IU/kg、 E 490 mg/kg、 C 200 mg/kg、 D3 800 IU/kg
|現在の体重（kg）
|痩せ気味
|標準
|太り気味
|2
|39g（0.4カップ）
|32g（0.4カップ）
|26g（0.3カップ）
|2.5
|45g（0.5カップ）
|38g（0.4カップ）
|30g（0.3カップ）
|3
|52g（0.6カップ）
|43g（0.5カップ）
|35g（0.4カップ）
|3.5
|58g（0.7カップ）
|48g（0.5カップ）
|39g（0.4カップ）
|4
|64g（0.7カップ）
|53g（0.6カップ）
|42g（0.5カップ）
|4.5
|69g（0.8カップ）
|58g（0.7カップ）
|46g（0.5カップ）
|5
|74g（0.8カップ）
|62g（0.7カップ）
|50g（0.6カップ）
|5.5
|80g（0.9カップ）
|67g（0.8カップ）
|53g（0.6カップ）
|6
|85g（1.0カップ）
|71g（0.8カップ）
|57g（0.6カップ）
|6.5
|90g（1.0カップ）
|75g（0.08カップ）
|60g（0.7カップ）
|7
|95g（1.1カップ）
|79g（0.9カップ）
|63g（0.7カップ）
|7.5
|99g（1.1カップ）
|83g（0.9カップ）
|66g（0.7カップ）
|8
|104g（1.2カップ）
|87g（1.0カップ）
|69g（0.8カップ）
|備考
|1カップ＝200cc
|●ここに表示されている給与量は使用開始時の目安です。
|●個体差や活動量に応じて獣医師の指導に従い、1日の給与量を1～数回に分けて与えてください。
|●新鮮な水をいつでも飲めるようにしてあげてください。
|●急いで食べてしまう傾向のある愛猫に対しては、のどにつまらせないように注意してください。