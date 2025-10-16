腎臓サポート＋関節サポート ドライ

猫用 腎臓サポート＋関節サポートは、慢性腎臓病および関節の健康維持に配慮したい猫に給与する目的で特別に調製された食事療法食です。この食事は、高消化性のタンパク質およびオメガ3系不飽和脂肪酸を豊富に配合し、リンの含有量を制限しています。