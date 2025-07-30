室内猫と家猫のガイド
室内飼いの猫の生活は限られていると思われがちですが、外で人や他の動物と接触することはなくても、あなたの友人やその人のペットと接触することができます。また、ペットと飼い主の間で特別な関係を築くこともできます。室内で猫を飼い、猫が充実した生活を送れるようにしたいと考えているなら、考慮するべきことがいくつかあります。
猫にとって中心的な人物となる飼い主のあなたが家で多くの時間を過ごすことが理想的です。室内猫や家猫を満足させるには、ある程度、いつも一緒にいてくれて相手をしてくれる誰かが必要となります。猫が室内で暮らすメリットの1つは、外の危険にさらされないことです。たとえば、交通量の多い道路は事故や怪我につながる可能性があります。他の猫と交流することで、病気にかかるリスクを高める可能性があります。室内猫を世話する上で克服する必要のある最大の課題の1つは、猫を身体的に活発に保ち、退屈させないことです。
あなたの将来の猫は充実した人生を送るに値します！ここでは、猫があなたと一緒にアクティブで健康的な生活を送るための室内飼いのヒントをいくつか紹介します。
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室内飼いの猫が繁栄するために必要なもの
猫を室内で飼うべき理由はたくさんあります。しかし、現実には、室内での暮らしはありきたりで目新しさに欠けています。猫のニーズを理解することで、猫の精神状態を良好に保つことができます。
室内飼いの猫の世話には、運動、精神的刺激、社会的交流を組み合わせることが必要になります。理想としては、あなたや家族の誰かが、家で相応の時間を一緒に過ごすことです。退屈した猫はストレスを感じたり、不安になったりすることがあり、十分な活動ができないと、太りすぎになる可能性もあります。
室内飼いの猫のニーズを満たすための4つの主要なアイデアをこちらでご覧ください。
安全地帯：家庭にある猫にとって一般的に危険な物質
ユリやラッパズイセンなど、特定の花や植物は猫にとって有毒です。家に持ち帰る前、または新しい植物を購入する前に、それが危険でないか、致命的ではないかを確認してください。
感電の危険が大きすぎるので、猫が電気コードを噛んでいるところを見たくないことでしょう。電気コードは常にカバーで覆うようにするか、安全な場所に保管するようにしてください。
猫にとって有毒な食べ物があります。チョコレートは最も有名ですが、猫に有毒な食品のリストには、玉ねぎ、ニンニク、ブドウも含まれています。肉の骨は毒ではありませんが、猫や子猫にとっては危険です。体内に損傷を与える可能性が高いので、絶対に避ける必要があります。
猫は高い場所など、手の届きにくい場所に乗ることもあるため、薬箱は施錠するか、しっかりと閉じるようにしてください。薬を置いておく場合は、猫が薬に触れないように注意してください。
家庭用洗剤は猫にとって有毒です。こぼした場合はすぐに拭き取り、製品は猫の届かないところに保管してください。
輪ゴムは猫にとっておもちゃのようなものですが、飲み込んだ場合、腸が損傷し手術または入院が必要になることがあります。紐も同様です。
満足したゴロゴロ音：室内猫のグルーミング
グルーミングは、ペットと充実した時間を過ごすためのすばらしい方法です。
猫の被毛をブラッシングしてあげると、毛玉を防ぐのに役立ち、満足してゴロゴロと鳴いてくれるかもしれません。
爪を清潔に保つことも重要です。猫の爪を切る方法を習得するのは簡単ではないかもしれませんが、すべては爪を切るための最適なコツを理解することにかかっています。始めるのが早いほど、慣れるのも早くなり、切るのが簡単になります。優しい声でたくさん褒めてあげると効果的です。
毛が中程度の長さ、または長毛の猫を飼っている場合、時々お風呂に入れてあげるか、布で拭いてあげると良いでしょう。猫が水遊びを好きだとは思わないでください。特に子猫の場合、猫がお風呂に慣れるまでゆっくりと進めましょう。
猫の耳を定期的にチェックして、清潔にするだけでなく、炎症や感染の兆候がないか調べましょう。
猫や子猫の耳をきれいにする方法で詳細をご覧ください。
清潔に保つ：家猫の衛生
- 時々猫用のベッドを掃除して、衛生的に完璧にしつつも、猫の匂いも保ってそのバランスを適切に保ち、安全かつ慣れている環境を維持しましょう。
- フードと水用のボウルを清潔に保ちます。
- 猫は汚れていたり、臭いのするトイレが嫌いです。清潔に保たれていないと、他の場所で用を足すかもしれません。
- 家は埃がたまりやすく、それに猫の毛が加わると、週に2回は掃除機をかける必要があります。
- ゴム手袋を活用しましょう。家具や布地から猫の毛を取り除くのにとても便利です。
- 空気清浄機やフィルターを使用して、空気をできるだけきれいに保ちましょう。そうすることで臭いやほこりを抑え、アレルゲンを最小限に抑えることができます。
健康かつ十分な水分補給：室内飼いの猫に適切に給餌する
室内飼いの猫が食べるフードについて、細心の注意を払う必要があります。最適な食事は健康維持に役立ち、定期的な活動は体調管理に役立ちます。
ここでは、飼い猫の食事に関する5つのヒントをご紹介します。
1. 室内飼いの猫に最適な、タンパク質と繊維質を多く含むフードを見つけましょう。
2. 食事の量を管理しましょう。食べ過ぎを抑えるために、1日の食事時間を数回に分けましょう。
3. 混合給餌を試してみましょう。ウェットフードとドライフードを交互に与えると、食事がより楽しく、変化に富んだものになります。
4. 猫は水をあまり飲まないので、ウェットフードは猫の水分補給に最適です。もちろん、すぐに水が飲めるよう用意しておく必要もあります。慢性的な脱水症状は尿路や腎臓の問題を引き起こす可能性があります。
5. 上述のように、フードパズルを使用すると猫が1日中不必要に食べ続けることを防ぐことができます。精神的な刺激とアクティビティの組み合わせにより、猫にとって好ましい方法でやりがいのある食事時間になります。
バランスの取れた食事だけでなく、猫がいつでも新鮮な水に簡単にアクセスできるようにする必要があります。
室内飼いの猫の健康管理：基本
室内で飼うことにより、猫の感染症のリスクが軽減されるかもしれませんが、完全になくなるわけではありません。猫に何らかの病気の兆候が現れたときのために、常に注意を払うことが重要です。
健康診断と予防接種
他の猫と同様に、室内猫も定期的な健康診断と予防接種が必要です。ノミや駆虫の治療について獣医師に相談してください。相談することが猫に寄生虫がつくのを防ぐ最善の方法です。最悪の事態が起こっても慌てないでください。猫の回復を助ける駆虫薬があります。
歯の衛生
猫の歯のケアも怠らないでください。できるだけ早く歯のクリーニング習慣を確立し、定期的に口内をチェックしましょう。室内猫の口腔衛生を怠ると、健康上の問題を引き起こす可能性があります。これらは、口臭や歯肉炎から、腎臓障害や虫歯などのより深刻な症状まで多岐にわたります。
メンタルヘルス
最後に、猫のメンタルヘルスの管理について一言。家猫は退屈しがちで、それがストレスにつながることがあります。適度の愛情、思いやり、精神的刺激を与えることが、猫の心身の健康に重要な役割を果たします。猫が休憩するための静かでストレスのない空間を提供するのも効果的です。
体重に注意：飼い猫の肥満を防ぐ
物静かな生活様式は、飼い猫の怠け癖を助長する可能性があり、ストレスは過食につながる可能性があります。太りすぎの猫があなたの手や膝の上に乗らないようにこれらが起こるのを回避するようにしましょう。
太りすぎの猫は、糖尿病、泌尿器疾患、関節炎などの特定の健康問題に直面する可能性が高くなります。
愛猫の減量をサポートする方法
室内飼いの猫の運動や体重管理の方法に関するアイデアはすでにいくつかお持ちでしょう。これは最終的に、運動量を増やしたり、食生活を変えたりすることにもなるでしょう。長期的に成功させるために、これについて相談できる最適な人は獣医師です。
おもちゃやゲームは楽しくできる運動であり、4本足の家族の一員の運動意欲を高めるのに役立ちます。お気に入りのおもちゃを必ずローテーションさせてください。猫は賢いので、すぐに飽きてしまいます。
決意と忍耐、励ましがあれば、飼い猫は健康的な体重に戻ることができ、生活の質や満足度に良い影響を与えるでしょう。
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