老犬に見られる変化と食事・栄養管理について

成長期の子犬、成熟した成犬、そして中高齢期の犬は、それぞれ異なる栄養ニーズを持っています。そのため、愛犬を可能な限り最良の健康状態に保つには、発達段階ごとに食事を調整しなければなりません。

子犬、成犬と異なる老犬の栄養ニーズ

老犬の栄養ニーズは、子犬のものとは大きな違いがあるほか、成犬の栄養ニーズとも異なります。生涯を通じて愛犬を健康に保つには、十分なケアを行うことが不可欠です。定期的な運動により、筋肉量を維持し体重をコントロールできます。また、歯と被毛の状態もチェックする必要があります。

活動量の衰えと老犬の食事量

エネルギー必要量に関しては、摂取量はあなたの愛犬の活動量に合わせて調整する必要があり、活動量は愛犬の年齢や健康上の問題により左右されます。老犬が関節炎を患っている場合、動き回る量が少なくなるため消費エネルギーが低下し、それにより不健康な体重増加につながるリスクが高まります。低エネルギーの食事が不可欠なのは、愛犬が太り気味の場合のみです。運動に対する欲求の低下が加齢によるものだと安易に決めつけないことが非常に重要であり、診察を受けて、病気を患っていないことを必ず確認してください。

定期的な体重測定と健康診断は、加齢による問題の早期発見を行う上で最良の方法です。

老犬が食事から摂取すべき栄養素

高齢化に伴い消化能力や特定の栄養ニーズにも変化が現れるため、老犬の食事には次のような配慮がなされている必要があります。

高めのビタミンC・ビタミンE含有量

これらの栄養素には抗酸化作用があるため、老化に関連した酸化ストレスの悪影響から体を守ります。

高品質のタンパク質

老犬は消化機能が低下しているため、食事から摂るタンパク質を若い犬のように効率的に消化・吸収することができません。そのため、タンパク質の品質向上が非常に重要になります。国によっては、腎不全の原因はタンパク質であるという誤解が蔓延している場合もありますが、実際はそうではありません。腎不全は老犬によく見られる不可逆的な慢性疾患です。この病気の進行を遅らせるには、食事中のリン含有量を減らすことをおすすめします。しかし、食事を変更する前に、まずは獣医師に相談して病気の診断をしてもらうことが重要です。

高めの微量元素(鉄、銅、亜鉛およびマンガン)含有量

これらの栄養素は、皮膚と被毛を良好な状態に保つのに役立ちます。ミネラル塩よりもはるかに吸収されやすい有機塩の形で食事に含まれていると、消化器系の機能が低下している老犬の代謝に利用されやすくなります。

多めの多価不飽和脂肪酸

大豆油、あるいはそれよりもさらに良いルリチシャ油、または魚油は、被毛の品質を保つのに利用されます。通常、犬はこれらの脂肪酸を合成できますが、老化によってこの生理学的なプロセスが影響を受ける可能性があります。

若干高めの繊維含有量で「整腸」

高い繊維含有量は便秘のリスクを抑えるのに役立ちます。便秘は、老犬の身体活動の衰えに付随して生じる場合があります。

高齢になるにつれて、犬は歯の問題を抱えることが増えます。愛犬が十分な量を確実に食べ続けられるよう、キブル(粒)の形や大きさ、硬さを考慮に入れる必要があります。