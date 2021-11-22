消化吸収不良を起こしている愛犬に
栄養素をしっかり摂取できるよう、腸内環境を整えてあげましょう。
目に見える実感
92%が健康的な便を維持
消化吸収不良を起こしている愛犬には、栄養素をしっかり摂取できるよう、腸内環境を整えてあげることが重要です。
ケーナイン ケア ニュートリション ＜ダイジェスティブ ケア＞おなかの健康を維持したい犬用は、弱りがちな消化吸収をサポートし、健康なうんちを維持します。
弱りがちな消化吸収をサポート
- 超高消化性タンパクが、健康的な消化吸収をサポート
- プレバイオティックスや食物繊維が腸内細菌バランスを整え、健康な便の状態を維持
※ロイヤルカナン調べ
ロイヤルカナンのケーナイン ケア ニュートリションは、特別なケアが必要な犬のために設計された、毎日の食事で愛犬のケアができるシリーズです。
2000頭以上ものお悩みを持つ犬で、その機能性が認められています。
科学的根拠に基づいた栄養バランス
お悩みを持つ犬の栄養ニーズを正しく満たす
栄養バランスとキブル（粒）
実感できる高い機能性
2000頭以上もの悩みを持つ犬で、
その機能性が認められています。
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見逃していませんか？愛犬のケアサイン
愛犬の健康維持のためには、愛犬の状態を普段から観察し、ケアサインに気付いた時には、解決するために最適な栄養バランスのフードを与えることが重要です。
おなか
ケアサイン
- うんちの量が多い
- ゆるいうんちをする
- 臭いの強いうんちをする
こんな状態かも？
消化吸収不良を起こしており、栄養素を十分に摂取できていないかもしれません。
約半数もの犬が、生涯に一度は健康維持に関するお悩みを経験しています。多くの場合、日々の愛犬の行動や状態を観察することで、ケアを必要としているサインに気づくことができます。
しかし、気づかずに放置してしまうと、愛犬の生活の質を低下させたり、健康維持を妨げてしまうこともあります。