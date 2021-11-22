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ホーム製品情報ケーナイン ケア ニュートリション - ドッグフードダイジェスティブ ケア - ドッグフード

消化吸収不良を起こしている愛犬に

栄養素をしっかり摂取できるよう、腸内環境を整えてあげましょう。

目に見える実感

92%が健康的な便を維持

消化吸収不良を起こしている愛犬には、栄養素をしっかり摂取できるよう、腸内環境を整えてあげることが重要です。
ケーナイン ケア ニュートリション ＜ダイジェスティブ ケア＞おなかの健康を維持したい犬用は、弱りがちな消化吸収をサポートし、健康なうんちを維持します。

弱りがちな消化吸収をサポート

  1. 超高消化性タンパクが、健康的な消化吸収をサポート
  2. プレバイオティックスや食物繊維が腸内細菌バランスを整え、健康な便の状態を維持

 

※ロイヤルカナン調べ

ロイヤルカナンのケーナイン ケア ニュートリションは、特別なケアが必要な犬のために設計された、毎日の食事で愛犬のケアができるシリーズです。

2000頭以上ものお悩みを持つ犬で、その機能性が認められています。

科学的根拠に基づいた栄養バランス

お悩みを持つ犬の栄養ニーズを正しく満たす
栄養バランスとキブル（粒）

実感できる高い機能性

2000頭以上もの悩みを持つ犬で、
その機能性が認められています。


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見逃していませんか？愛犬のケアサイン

愛犬の健康維持のためには、愛犬の状態を普段から観察し、ケアサインに気付いた時には、解決するために最適な栄養バランスのフードを与えることが重要です。

おなか

ケアサイン

  • うんちの量が多い
  • ゆるいうんちをする
  • 臭いの強いうんちをする

 

こんな状態かも？

消化吸収不良を起こしており、栄養素を十分に摂取できていないかもしれません。

約半数もの犬が、生涯に一度は健康維持に関するお悩みを経験しています。

多くの場合、日々の愛犬の行動や状態を観察することで、ケアを必要としているサインに気づくことができます。
しかし、気づかずに放置してしまうと、愛犬の生活の質を低下させたり、健康維持を妨げてしまうこともあります。