今のフードが好みを満たしていない愛犬に
味や素材で選ばず、人とは違う愛犬の食の好みを満たしてあげましょう。
目に見える実感
99％の犬が食べた
今のフードが好みを満たしていない愛犬には、味や素材で選ばず、人とは違う愛犬の食の好みを満たしてあげることが重要です。
ケーナイン ケア ニュートリション ＜エクシジェント＞食事に好き嫌いがある犬用は、好き嫌いのある犬でも思わず食べてしまう美味しさです。
99％の犬が食べた抜群の美味しさ
- 高品質なタンパク質をはじめ、原材料を厳選することで、好き嫌いのある犬でも喜んで食べるアロマを実現
- 外側はカリッと歯ごたえが良く、中身は柔らかくてクリーミーに設計された2層構造が食欲を刺激
※ロイヤルカナン調べ
ロイヤルカナンのケーナイン ケア ニュートリションは、特別なケアが必要な犬のために設計された、毎日の食事で愛犬のケアができるシリーズです。
2000頭以上ものお悩みを持つ犬で、その機能性が認められています。
科学的根拠に基づいた栄養バランス
お悩みを持つ犬の栄養ニーズを正しく満たす
栄養バランスとキブル（粒）
実感できる高い機能性
2000頭以上もの悩みを持つ犬で、
その機能性が認められています。
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見逃していませんか？愛犬のケアサイン
愛犬の健康維持のためには、愛犬の状態を普段から観察し、ケアサインに気付いた時には、解決するために最適な栄養バランスのフードを与えることが重要です。
愛犬の「ケアサイン」に気づいたら、
ケーナイン ケア ニュートリション
ワンちゃんが抱えることが多い健康のお悩みを解決できます。
- 全7つのお悩みに犬のサイズごとに対応
- 最新の栄養学が詰め込まれた栄養バランスと粒設計
- 2000頭以上の犬で証明された高い解決力
食べない
ケアサイン
- 好き嫌いが多い
- おやつは食べるがドライは食べない
- 小食
こんな状態かも？
犬はフードの「におい」、「形」、「食感」、「栄養バランス」によって美味しいかどうかを判断しますが、今与えているフードが愛犬の好みを満たしていないかもしれません。
約半数もの犬が、生涯に一度は健康維持に関するお悩みを経験しています。多くの場合、日々の愛犬の行動や状態を観察することで、ケアを必要としているサインに気づくことができます。
しかし、気づかずに放置してしまうと、愛犬の生活の質を低下させたり、健康維持を妨げてしまうこともあります。