ロイヤルカナンのケーナイン ケア ニュートリションは、特別なケアが必要な犬のために設計された、毎日の食事で愛犬のケアができるシリーズです。

2000頭以上ものお悩みを持つ犬で、その機能性が認められています。

科学的根拠に基づいた栄養バランス

お悩みを持つ犬の栄養ニーズを正しく満たす

栄養バランスとキブル（粒）

実感できる高い機能性

2000頭以上もの悩みを持つ犬で、

その機能性が認められています。