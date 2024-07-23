クリティカル リキッド
栄養要求が高まっている犬・猫のために（流動食）
犬・猫用 クリティカル リキッドは、疾病回復期、手術後などの栄養要求量が高まっている犬や猫に給与する目的で特別に調製された食事療法食（流動食）です。この食事は、消化性の高い原材料を使用し、カロリー含有量を高め、各栄養素を強化しています。
内容量：200mL
Babycat Milk- Milk Replacer for Kittens
ROYAL CANIN® BABYCAT MILK is formulated for kittens from birth to weaning.
- Steady growth
- Promotes Healthy Digestion
- Easy Preparation
- Promotes Cognitive Function
- 100% Complete and Balanced Nutrition
- 100% Satisfaction Guaranteed
低乳糖ミルク、マルトデキストリン、カゼインカルシウム、植物性油脂、濃縮大豆タンパク、魚油、マリーゴールドエキス（ルテイン源）、アラキドン酸高含有植物性油脂、アミノ酸類（L-アルギニン、タウリン、L-システイン）、乳化剤（グリセリン脂肪酸エステル）、ミネラル類（K、Ca、P、Na、Cl、Zn、Mg、Fe、Se、Cu、Mn、I)、ビタミン類（コリン、E、C、ナイアシン、B5、B1、B2、B6、A、葉酸、ビオチン、D3、B12）
※調達の都合により、原材料を変更する場合がございます。
105 kcal/100mL
|成猫の体重(kg)
|2
|4
|6
|8
|10
|12
|1日の給与量の目安
|110mL
|190mL
|255mL
|315mL
|375mL
|430mL
ここに表示されている給与量は使用開始時の目安です。
個体差や活動量に応じて獣医師の指導に従い、1日の給与量を1～数回に分けて与えてください。
|成分（保証分析値）
|
|食物繊維
|0 %
|ビタミン（1kg中）
|
|カロリー含有量
（代謝エネルギー）