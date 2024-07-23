退院サポート ウェット 缶

栄養要求が高まっている犬・猫のために

犬・猫用 退院サポートは、疾病回復期、手術後などの栄養要求が高まっている犬や猫に給与することを目的として、特別に調製された食事療法食です。この食事は、カロリー含有量を高め、各栄養素を強化しています。

内容量：195g