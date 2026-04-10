ゴールデンウィーク期間の営業に関するお知らせ

掲載日：2026年4月10日





いつもマイ ロイヤルカナンをご利用いただきありがとうございます。



マイ ロイヤルカナンでは以下の通り、ゴールデンウィーク期間にカスタマーサービス業務と配送業務を休業いたします。



・カスタマーサービス休業期間 5月3日(日)～5月5日(火)

・配送休業期間 5月3日(日)～5月5日(火)



休業期間にご不便をおかけしますが、何卒ご理解のほど、宜しくお願いいたします。

なお、サイトでのご注文については従来通り受け付けておりますのでぜひご利用ください。



■カスタマーサービス休業期間について



5月3日(日)～5月5日(火)の期間中、マイ ロイヤルカナン カスタマーサービス (0120-253-912) を休業いたします。

なお、メールお問い合わせにつきましては翌営業日以降に順次ご返信いたします。



■配送休業期間について



5月3日(日)～5月5日(火)は配送業務を休業いたします。



【出荷予定の目安】



※ゴールデンウィーク前後の配送事情等により、お届けが遅れる場合がございます。予めご了承ください。



・5月2日(土)15:00～5月4日(月)14:59までのご注文完了分

⇒5月6日(水)出荷

・5月4日(月)15:00～5月5日(火)14:59までのご注文完了分

⇒5月6日(水)～7日(木)順次出荷

・5月5日(火)15:00～5月6日(水)14:59までのご注文完了分

⇒5月7日(木)出荷

・5月6日(水)15:00～5月7日(木)14:59までのご注文完了分

⇒5月7日(木)～8日(金)順次出荷



なお、以下の通り、お選びいただいたお支払い方法によってご注文完了のタイミングが異なりますのでご確認ください。



＜お支払い方法毎のご注文完了＞

・「クレジットカード決済」または「代金引換」の場合：ご注文完了画面が表示された時点

・「コンビニ決済」の場合：コンビニエンスストアでお支払いが完了した時点（コンビニ決済のみ13:00お支払い完了分までとなります）



【定期購入をご利用のお客様へ】



次回発送予定日が5月3日(日)～5月8日(金)に予定されている場合、上記の出荷予定の目安となりますことを予めご了承くださいませ。



前倒しで出荷をご希望の方は、5月1日(金)までにマイページより次回発送予定日のご変更をお願いいたします。

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■掲載内容についての問い合わせ先

マイ ロイヤルカナン カスタマーサービス

電話 0120-253-912（通話料無料）

受付時間：月曜～土曜 9:30～17:00

※日曜・祝日・弊社指定定休日などを除きます。

https://my.royalcanin.jp/

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