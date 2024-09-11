Kucēnu apmācība un rotaļas
Trīs iemesli, lai apmācītu savu kucēnu
Tas nāk par labu mājdzīvnieka fiziskajai un garīgajai labklājībai
Treniņi palīdz kucēnam tikt galā ar jauniem pārdzīvojumiem un palīdz novērst bailes no satikšanās ar jauniem cilvēkiem, tāpēc sociālās situācijās kucēni var justies ērtāk. Treniņa veikšana jūsu mīluļa rotaļu laikā arī palīdz izmantot papildu enerģiju un uztur laimi un veselību.
Varat pavadīt lietderīgu laiku kopā
Suņi ir sabiedriski dzīvnieki, kuriem patīk būt blakus saimniekam. Apmācība ir lielisks veids, kā izprast kucēna temperamentu, izklaidēties kopā un izveidot saikni.
Apmācīti kucēni ir labas uzvedības kucēni
Pat kucēna niecīga apmācība var padarīt dzīvi ar kucēnu vieglāku. Neatkarīgi no tā, vai mīlulis ir palicis viens mājās vai pievienojies ģimenes izklaidēm, jums būs pārliecība, ka mīlulis būs draudzīgs, paklausīgs un jautrs.
Suns pēc savas dabas ir bara dzīvnieks. Tāpēc laika pavadīšana mājās vienatnē var kucēnam izraisīt stresu. Šis pamestības “nemiers” var novest pie priekšmetu košļāšanas, netīrības radīšanas un riešanas. Tieši tāpēc ir svarīgi sagatavot kucēnu laika pavadīšanai vienatnē.
Padomi par kucēna apmācību
Tas, ka kucēns zina, ka ir izdarījis kaut ko pareizu, ir svarīga mācību procesa sastāvdaļa. Pamēģiniet iedot kādu mazkaloriju uzkodu, veselīgu kārumu vai dodiet granulas no ikdienas barības porcijas. Vēl ar barību nesaistītas balvas var būt uzslavas, uzmanība vai iecienītā rotaļlieta. Tas viss stimulēs atkārtot labu uzvedību.
Apmācības nodarbībām nav jābūt sarežģītām vai jāilgst stundām ilgi. Pēc brīža jūsu kucēns var kļūt izklaidīgs. Tāpēc veidojiet īsas, biežas apmācības sesijas. Iespējams, viena un tā pati sesija būs jāatkārto vairākkārt.
Kucēnu skolā ir lielisks veids, kā iepazīstināt savu mājdzīvnieku ar jaunām prasmēm, kā arī saņemt profesionālas apmācības padomus. Šī pieredze palīdzēs arī socializēt kucēnu un pierast pie būšanas kopā ar citiem cilvēkiem un suņiem.
Dzīves pirmajos mēnešos kucēna smadzenes nepārtraukti aug un attīstās. Tāpēc ir tik svarīgi agri uzsākt apmācību, kad kucēns ir visatvērtākais jaunai pieredzei.
Kā palīdzēt kucēnam saprast, ka ir svarīgi būt konsekventam. Ja esat aizliedzis kucēnam veikt kādu darbību, nākamajā reizē nedrīkst mainīt šo nostāju. Attiecībā uz apmācību, labākā pieeja ir vienmēr lietot tos pašus vārdus vienām un tām pašām komandām un mudināt ģimenes locekļus darīt to pašu.
Padomi par kucēna apmācību, kā uzvesties mājā
Kad pirmo reizi atvedāt kucēnu mājās, kucēni parasti nav pilnībā apmācīti, kā uzvesties mājā. Pieradinot kucēnu pie regulāras rutīnas un pievēršot uzmanību uzvedībai, tas var palīdzēt līdz minimumam samazināt negadījumus.
Pamatelementu mācīšana kucēnam
Kā apmācīt kucēnu sēdēt
Sāciet ar to, ka turiet suņa deguna priekšā kārumu. Paceliet kārumu virs suņa galvas, lai mudinātu uz sēdēšanu. Kad suns paceļ galvu, lai sekotu kārumam, sunim, dabiski, ir jāapsēžas. Apbalvojiet suni par labo uzvedību.
Atkārtojiet šīs darbības vairākas reizes dienā, līdz suns saprot. Pēc tam turpiniet lietot rokas žestu un pakāpeniski noņemiet kārumu. Kad suns droši apsēžas, varat tajā pašā brīdī ieviest verbālu mājienu.
Kā apmācīt kucēnu apgulties
Kad kucēns zina, kā sēdēt, varat iemācīt apgulties, turot kārumu, nolaižot to starp priekšējām ķepām un velkot prom no tām. Kad mīlulis noguļas, atlīdziniet par labo uzvedību. Turpiniet atkārtot šo darbību, lēnām pārtraucot dot kārumu, līdz kucēns spēs pabeigt darbību jebkurā konkrētajā situācijā.
Kad esat pārliecināts, kucēns var uzticami pabeigt darbību, varat arī saistīt verbālo darbību ar komandu.
Kā apmācīt kucēnu gaidīt
Sākumā lieciet sunim sēdēt, izmantojot rokas žestu un sakot vārdu “Sēdēt!”. Nolieciet roku sev priekšā, ar plaukstu uz priekšu, izrunājot vārdu “Palikt”.
Pagaidiet pāris sekundes, tad atalgojiet savu suni par labo uzvedību. Tagad atkārtojiet šo vingrinājumu. Sakiet savam sunim “Sēdēt”, bet šoreiz atkāpieties, turot delnu pret suni, un dodiet komandu “Palikt”. Pagaidiet 3 sekundes, tad pasperiet soli uz priekšu un atalgojiet suni.
Atkārtojiet šos soļus, pakāpeniski palielinot atkāpšanās attālumu un dodot sunim atlīdzību katru reizi, kad viņš nostājas. Neaizmirstiet suni katra vingrojuma beigās “atlaist”, mudinot viņu atkal celties kājās. Jūs atklāsiet, ka varat gūt labākus rezultātus veicot biežas vairāku minūšu sesijas.
Kā apmācīt kucēnu nākt pie saimnieka
Kucēni neizceļas ar spēju koncentrēties, tāpēc labāk ir veikt apmācību slēgtā teritorijā, kur ir maz faktoru, kas novērš uzmanību. Sākumā ļaujiet kucēnam klīst apkārt, tad noliecieties, atveriet rokas un dzīvespriecīgā balss tonī sauciet mīluli vārdā un dodiet komandu.
Kad kucēns pieskrien, bagātīgi paslavējiet un pacienājiet ar kārumu. Pēc tam dodiet vēl vienu kārumu, kamēr piespraužat pavadu pie kaklasiksnas. Kad kārums ir apēsts, atvienojiet pavadu, piecelieties un ejiet prom. Tagad atkārtojiet procesu no paša sākuma.
Trenējieties īsās nodarbībās katru dienu vairāku nedēļu garumā. Noteikti trenējieties dažādās situācijās, vienmēr piedomājot par sava suņa drošību.
Kā apmācīt kucēnu nākt pie kājas
Sākumā panāciet to, ka suns apsēžas. Paņemiet rokā kārumu un turiet to suņa zoda līmenī. Tad strauji paejiet uz priekšu un sakiet “Pie kājas!”.
Kad suns gatavojas kādu ķert, pārtrauciet pastaigu un pavēliet mīlulim apsēsties. Tagad apbalvojiet suni par labo uzvedību. Atkārtojiet šīs darbības vairākas minūtes vai līdz brīdim, kad suns nogurst.
Trenējieties ikreiz, kad rodas izdevība. Pastaiga līdzās ir vislabākā suņa uzvedība; vairāku mēnešu laikā bieži izpildot šādas apmācības sesijas, sasniegsiet vislabākos rezultātus.
Kā turpināt kucēna apmācību
Šajā periodā kucēni ir enerģijas pārpilni un ātri apgūst iemaņas, bet vienlaikus ātri nogurst. Tāpēc ir svarīgi, lai apmācības nodarbības būtu īsas un kucēniem būtu iespēja mācīties lēnām un pakāpeniski.
Kucēna apmācība lietot būri
Apmācība lietot būri ir drošs un vienkāršs veids, kā iepazīstināt kucēnu ar dzīvi savā mājās un novērst nevēlamu uzvedību, piemēram, košļāšanu vai piegružošanu.
Spēlēšanās ar kucēnu
Kāpēc kucēniem tik svarīgs ir rotaļu laiks?
Rotaļas ir svarīga viņu attīstības sastāvdaļa. Spēlēšanās ar rotaļlietām un ikdienas saskarsme ar jums palīdz kucēnam izprast dažus pamatnoteikumus, kas būs nepieciešami, lai izaugtu par laimīgu un labi audzinātu pieaugušu suni. Rotaļu laiks jūsu mīlulim palīdz arī:
- Jaunu prasmju un komandu apgūšana
- Saprast, ka košana un graušana nav pieņemama
- Lai stiprinātu saikni starp jums
- Kā mājdzīvnieku uzturēt aktīvu un veselīgu
- Lai nodrošinātu garīgo stimulāciju
Kuras rotaļlietas vislabāk der kucēniem?
Liela kartona kaste
Gumijas rotaļlietas
Interaktīvās rotaļlietas
Padeves trauki
Padomi kucēna rotaļu laikam
Izvēlieties piemērotas rotaļlietas
Izvēlieties tikai tādas rotaļlietas, kas ir atbilstošas kucēna mutei, lai tās nevarētu norīt. Pārliecinieties, ka tās ir izturīgas, un regulāri pārbaudiet, vai nav plīsumu
Regulāra spēlēšanās
Katru dienu vismaz divas reizes spēlējieties ar kucēnu, vienlaikus apmācot mīluli, lai maksimāli palielinātu jautrību un iemācītos vairāk.
Neveiciniet košanu
Ja kucēns iekož — pārtrauciet spēlēties un ļaujiet nomierināties
Izvairieties no slidenām grīdām
Lai kucēns sevi neievainotu, izvēlieties istabu, kuras grīda nav slidena
Kā socializēt kucēnu
Socializācija ir viens no svarīgākajiem soļiem, lai nodrošinātu, ka kucēns kļūst par labi līdzsvarotu, pārliecinātu pieaugušu dzīvnieku. Nekad nav par agru sākt saudzīgi iepazīstināt savu mīluli ar jauniem piedzīvojumiem, cilvēkiem un dzīvniekiem.