Sagatavošanās

Paņemšana

Pirmās dažas nedēļas

Barošana

Veselība

Augšanas posmi

Socialisation

Apmācība un spēlēšanās

Kopšana

Uzvedība

Poodle puppy sitting black and white

Kucēnu kopšanas pamati

Nodrošinot, ka jūsu kucēns jau no mazotnes ir pieradis pie vadāmības, atvieglos mājdzīvnieka kopšanu visu atlikušo mūžu. Katrai suņu šķirnei ir vienreizējas kopšanas vajadzības un izpratne, kas ir galvenais priekšnoteikums, lai uzturētu sunim veselīgu apmatojumu.
Dachshund puppy being given a bath

Kā acīmredzama priekšrocība kucēna apmatojuma veselības, kā arī acu, ausu un deguna higiēnas uzturēšanā ir kopšana, kas ir izcils veids, kā iepazīties ar kucēna veselīgo ādu, lai varētu vieglāk noteikt, ja kaut kas nav kārtībā.

Miniature Poodle puppy being washed by owner

Laba doma ir dabūt kucēnus, kas jau no agras bērnības pieraduši pie kopšanas. Kucēniem, kuri no mazotnes tiek rūpīgi iepazīstināti ar kopšanas procedūrām, šie pieredze radīs mazāk stresa un būs mierīgāki turpmāk, kas ļaus vieglāk veikt šo mājdzīvnieku aprūpi.

Gumijas suka

Izmanto, lai atdalītu atmirušo ādu un apmatojumu no īsi apgriezta kažoka

Smalkāku saru suka

Darbojas pretēji apmatojuma augšanas virzienam, lai atdalītu gružus un lieko matu šķipsnas no pavilnas. Lieliski piemērots sprogainam un asam apmatojumam

Matu suka

Izmantojama, lai saudzīgi atraisītu samezglojumus vai savēlumus, kas ir īpaši bieži sastopami garos vai zīdainos kažokos

Saru suka

Izmanto, lai pēc sukāšanas no suņa kažoka iztīrītu gružus

Platu saru ķemme

Maigāks instruments, ko var izmantot astei un ķepām

Atdalītājnazis

Izmanto asspalvaina suņa apmatojuma noplūkšanu četras vai piecas reizes gadā. Šo rīku vislabāk izmanto profesionālie mājdzīvnieku kopēji

Nagu knaibles

Specializētas nagu knaibles suņiem ir paredzētas, lai palīdzētu jums apgriezt kucēna nagus, nenodarot nekādu kaitējumu

Zobu suka un zobu pasta

Cilvēka zobu pasta nav piemērota ne kucēniem, ne pieaugušiem suņiem, tāpēc vislabāk lietot speciāli pagatavotas suņu zobu pastas

Suņu šampūns

Suņiem ir jutīga āda, un tās pH līdzsvars atšķiras no cilvēka pH, tāpēc specializētais suņu šampūns ir nepieciešams ādas un kažoka veselībai.

Husky puppy playing with a ball on a striped blanket

Barošana un kažoka kopšana

Suņa kažoks ir tiešs uztura atspoguļojums. Spīdīgs, mīksts kažoks un veselīga āda liecina, ka kucēna ēdiens ir bagātināts ar Omega 3 un 6 aminoskābēm. No otras puses, diēta, kurā trūkst vajadzīgo barības vielu, var padarīt kažoku nespodru. Pielāgota uztura diēta ir pirmais solis, lai rūpētos par sava kucēna kažoku.

Kā rūpēties par kucēna apmatojumu

Neatkarīgi no apmatojuma garuma kucēnam būs nepieciešams kopšana līmenis, lai nerastos ādas kairinājums un novērstu savēlumus. Suņi var mest apmatojumu visa gada garumā, lai gan parasti tas pastiprinās pavasarī un rudenī. Regulāra sukāšana un mazgāšana palīdzēs tikt vaļā no izkritušā apmatojuma. Atbilstošais kopšana biežums un nepieciešamie instrumenti būs atkarīgi no apmatojuma veida.

Dalmatian puppy running outdoors in a garden

Īsi apgriezts apmatojums

Lai gan tādām īsa apmatojuma šķirnēm kā dalmāciešiem, vācu īsspalvainajiem putnusuņiem un vācu dogiem nav nepieciešama regulāra kopšana, mīluļi ir jāķemmē vienu vai divas reizes nedēļā. Atmirusī āda un apmatojums tiek atdalīts, sukājot pret apmatojuma augšanas virzienam ar gumijas suku. Pēc tam nevajadzīgo var savākt ar saru suku apmatojuma augšanas virzienā, lai novērstu kairinājumu.

German Shepherd puppy sitting outdoors in grass

Īss un vidējs apmatojums

Šķirnes ar īsu vai vidēju apmatojumu ir zeltainie retrīveri, vācu aitusuņi un borderkolliji. Šīs šķirnes ir jāsukā katru otro dienu, ņemot vērā kažoka blīvumu, ietverot gan virskārtu, gan pavilnu.

Izmantojiet smalkāku saru suku, sukājot pret apmatojuma augšanas virzienā , lai atbrīvotu pēc iespējas vairāk atmirušo apmatojumu un nobraucītu pavilnu. Pēc tam var izmantot saru suku apmatojuma augšanas virzienā, lai noņemtu nevajadzīgo.

Lai saudzīgi noņemtu nevajadzīgo un sapinkāto apmatojumu no astes un ķepām, var izmantot platu saru ķemmi.

Yorkshire Terrier puppy running outdoors through yellow flowers

Garš apmatojums

Lai gan gara apmatojuma kažoks ir skaists, tas ir jākopj katru dienu. Piemēram, pieaugušam afgāņu vējasunim tas var ilgt stundu dienā. Lai atbrīvotos no samezglojumiem un savēlumiem, izmantojiet smalkāku saru suku apmatojuma augšanas virzienā. Tā kā apmatojums ir tik garš, var tikt parauta āda, tāpēc tas jādara maigi.

Izmantojot saru suku šķirnēm ar zīdainu kažoku, piemēram, Jorkšīras terjeriem, kažoks tiks padarīta spīdīgs. Stiepļu suku var izmantot, lai noņemtu netīrumus no bagātīgas pavilnas tādām šķirnēm kā garspalvainajiem kollijiem.

Platu saru ķemmi var izmantot, lai atdalītu apmatojumu krūtīm un kājām. Apmatojumu var nogriezt vienādā garumā ar šķērēm; tās var arī izmantot, lai nogrieztu apmatojumu, kas, visticamāk, veidos samezglojumus vai piesaistīs svešķermeņus.

Schnauzer puppy standing outdoors in yellow flowers

Raupjš apmatojums

Rupjspalvaino šķirņu kažokus, piemēram, īru terjeriem un šnauceriem, apmatojums ir jānoņem četras līdz piecas reizes gadā. To var izdarīt ar skūšanas nazi, starp nazi un īkšķi iespiežot nedzīvos matus. Tas nemaz nav sāpīgi sunim, ja tas tiek darīts pareizi; pirms šādas uzkopšanas metodes mēģinājuma aprunājieties ar profesionāli.

Bichon Frise puppy standing outdoors in grass

Sprogains apmatojums

Pūdeļiem, frizē bišoniem un citām sprogaina apmatojuma šķirnēm ir apmatojuma kopšanas vajadzības, kas ļoti atšķiras no citiem suņiem. Lai arī ir zināms, ka šie suņi met mazāk apmatojumu, kas tos bieži padara par hipoalerģiskiem, šo suņu apmatojums saveļas biežāk, un tāpēc šie mīluļi ir jāķemmē katru dienu.

Izmantojot smalkāku saru suku, viegli savāciet visu lieko un izķemmējiet savēlumus pa visu ķermeni. Īpašu uzmanību pievērsiet kājām, ķepām un vēderam, savācot visu lieko, kas varētu būt nokļuvis apmatojumā pastaigu laikā.

Kucēna vannošana

Ja kucēnam patīk peldēties pastaigu laikā dzīvoties pa dubļiem, var būt nepieciešamas regulāra vannošanās. Gara apmatojuma suņiem ar var būt nepieciešama biežāka vannošana nekā citiem, lai nodrošinātu tīru kažoku.

Jack Russell Terrier puppy having a bath

Kā mazgāt kucēnu

Ir svarīgi ņemt vērā, ka kucēnu nevajadzētu pārāk bieži vannot, jo tas var radīt ādas dabiskā pH nelīdzsvarotību un apmatojumu padarīt sausu. Augšanas laikā vannojiet kucēnu tikai nepieciešamības gadījumā.

Jack Russell Terrier puppy being rinsed in a bath

Padomi par kucēna mazgāšanu

  • Ļaujiet kucēnam pierast pie vannas bez ūdens, ļaujiet viņam apostīt teritoriju un uzslavējiet, kad viņš to dara.
  • Piepildiet vannu ar remdenu ūdeni, lai izvairītos no apdegumiem, un atkal pakāpeniski iepazīstiniet ar to kucēnu
  • Saslapiniet kažoku un uzklājiet specializēto kucēnu šampūnu, uzmanoties zonā ap acīm
  • Turpiniet uzslavēt un nomierināt savu kucēnu visā procesa laikā
  • Rūpīgi noskalojiet ar lielu daudzumu ūdens, galvu atstājot pēdējo, lai novērstu ūdens nopurināšanu
Jack Russell Terrier puppy with a white towel on its head

Kā žāvēt kucēna apmatojumu

Pēc mazgāšanas enerģiski noberziet kucēnu ar dvieli un uzturiet siltu telpu, līdz mīlulis ir nožuvis. Vasarā kucēnu var arī ielaist dārzā vai doties ar mīluli pastaigā, ja vien tās laikā nenotiek vāļāšanās dubļos.

Cirtainiem suņiem var ieteikt matu žāvētāju, taču jāuzmanās, lai suns neapdegtu, un vienlaikus jāķemmē apmatojums, lai nerastos pinkas.

English Setter standing black and white
1
2
3

1.Kucēna ausu tīrīšana

Veterinārārsts varēs ieteikt jūsu kucēna ausīm vispiemērotāko tīrīšanas režīmu, pamatojoties uz tipu. Suņiem ir vai nu noļukušas, vai saspicētas ausis, un tiem, kuriem ir noļukušās, var būt nepieciešama lielāka aprūpe nekā citām šķirnēm. Ja tiek lūgts tīrīt suņa ausis mājās, tad to vajadzētu darīt ar īpaša sastāva šķīdumu. Uzmanīgi iepiliniet dažus pilienus kucēna auss kanālā, pēc tam apmēram 30 sekundes ļoti saudzīgi masējiet auss pamatni. Ja šķīdums vēl ir palicis, uzmanīgi izslaukiet ausi ar vati.

2.Rūpes par kucēna zobiem

Kucēni, sākot ēst cieto barību, var ciest no aplikuma uzkrāšanās uz zobiem. Ja tas netiek noņemts, var rasties zobakmens un smaganu iekaisums. Labākais veids, kā rūpēties par kucēna zobiem, ir tīrīt tos vairākas reizes nedēļā ar zobu birsti un zobu pastu, kas īpaši paredzētas suņiem. Košļājamās tāfelītes var arī palēnināt aplikuma un zobakmens veidošanos. Ideālā gadījumā kucēnam ir jādod ne vairāk kā divas vai trīs košļājamās tāfelītes nedēļā, lai novērstu aplikuma un zobakmens uzkrāšanos. Ir svarīgi šo tāfelīšu kalorijas ieskaitīt kucēna ikdienas kaloriju skaitā, lai izvairītos no liekā svara rašanās. Pajautājiet veterinārārstam, kurš tips varētu būt vislabākais jūsu kucēnam.

3.Kucēna nagu apgriešana

Suņiem ir divu veidu nagi – rudimentāro pirkstu nagi un kāju pirkstu nagi. Rudimentārie nagi bieži atrodas priekškāju sānos, savukārt pirkstu nagi atrodas uz ķepām. Kucēna pirkstu nagi, staigājot pa cietām virsmām, dabiski nodilst, bet, ja tie izaug pārāk gari, tos var apgriezt.
Golden Retriever puppy having their nails clipped in a bathroom

Kucēna nagu apgriešana

Kucēna pirkstu nagi, staigājot pa cietām virsmām, dabiski nodilst, bet, ja tie izaug pārāk gari, tos var apgriezt. Pirkstu nagi ir jāapgriež uzmanīgi, lai neskartu asinsvadus, kas izplūst kucēna nagos. Apgrieziet nagu ar speciālu nagu griešanas līdzekli no apakšas uz augšu. Vēlams to darīt 45 grādu leņķī pret zemi. Iegriezumam ir jābūt gludam, lai uz tā neveidotos plaisas.

Ja jums nav skaidrs, kad apgriezt kucēna nagus, vai vēlaties noskatīties demonstrāciju, runājiet ar savu veterinārārstu.

Pack shot of puppy products

Mūsu piedāvātais klāsts kucēniem

Royal Canin kucēnu barība atbalsta augšanu un attīstību, pirmajā dzīves gadā nodrošinot visas kucēna vajadzībām būtiskās uzturvielas.
Uzzināt vairāk

Turpmāka lasīšana

Puppy dog standing in a large red bowl being washed by its owner.

Kopšanas un higiēnas padomi jaunajam kucēnam

Puppy dog lying down in grass chewing a toy.

Būtiskas lietas jaunajam kucēnam