Kucēnu kopšanas pamati
Gumijas suka
Izmanto, lai atdalītu atmirušo ādu un apmatojumu no īsi apgriezta kažoka
Smalkāku saru suka
Darbojas pretēji apmatojuma augšanas virzienam, lai atdalītu gružus un lieko matu šķipsnas no pavilnas. Lieliski piemērots sprogainam un asam apmatojumam
Matu suka
Izmantojama, lai saudzīgi atraisītu samezglojumus vai savēlumus, kas ir īpaši bieži sastopami garos vai zīdainos kažokos
Saru suka
Izmanto, lai pēc sukāšanas no suņa kažoka iztīrītu gružus
Platu saru ķemme
Maigāks instruments, ko var izmantot astei un ķepām
Atdalītājnazis
Izmanto asspalvaina suņa apmatojuma noplūkšanu četras vai piecas reizes gadā. Šo rīku vislabāk izmanto profesionālie mājdzīvnieku kopēji
Nagu knaibles
Specializētas nagu knaibles suņiem ir paredzētas, lai palīdzētu jums apgriezt kucēna nagus, nenodarot nekādu kaitējumu
Zobu suka un zobu pasta
Cilvēka zobu pasta nav piemērota ne kucēniem, ne pieaugušiem suņiem, tāpēc vislabāk lietot speciāli pagatavotas suņu zobu pastas
Suņu šampūns
Suņiem ir jutīga āda, un tās pH līdzsvars atšķiras no cilvēka pH, tāpēc specializētais suņu šampūns ir nepieciešams ādas un kažoka veselībai.
Barošana un kažoka kopšana
Suņa kažoks ir tiešs uztura atspoguļojums. Spīdīgs, mīksts kažoks un veselīga āda liecina, ka kucēna ēdiens ir bagātināts ar Omega 3 un 6 aminoskābēm. No otras puses, diēta, kurā trūkst vajadzīgo barības vielu, var padarīt kažoku nespodru. Pielāgota uztura diēta ir pirmais solis, lai rūpētos par sava kucēna kažoku.
Kā rūpēties par kucēna apmatojumu
Neatkarīgi no apmatojuma garuma kucēnam būs nepieciešams kopšana līmenis, lai nerastos ādas kairinājums un novērstu savēlumus. Suņi var mest apmatojumu visa gada garumā, lai gan parasti tas pastiprinās pavasarī un rudenī. Regulāra sukāšana un mazgāšana palīdzēs tikt vaļā no izkritušā apmatojuma. Atbilstošais kopšana biežums un nepieciešamie instrumenti būs atkarīgi no apmatojuma veida.
Īsi apgriezts apmatojums
Īss un vidējs apmatojums
Šķirnes ar īsu vai vidēju apmatojumu ir zeltainie retrīveri, vācu aitusuņi un borderkolliji. Šīs šķirnes ir jāsukā katru otro dienu, ņemot vērā kažoka blīvumu, ietverot gan virskārtu, gan pavilnu.
Izmantojiet smalkāku saru suku, sukājot pret apmatojuma augšanas virzienā , lai atbrīvotu pēc iespējas vairāk atmirušo apmatojumu un nobraucītu pavilnu. Pēc tam var izmantot saru suku apmatojuma augšanas virzienā, lai noņemtu nevajadzīgo.
Lai saudzīgi noņemtu nevajadzīgo un sapinkāto apmatojumu no astes un ķepām, var izmantot platu saru ķemmi.
Garš apmatojums
Lai gan gara apmatojuma kažoks ir skaists, tas ir jākopj katru dienu. Piemēram, pieaugušam afgāņu vējasunim tas var ilgt stundu dienā. Lai atbrīvotos no samezglojumiem un savēlumiem, izmantojiet smalkāku saru suku apmatojuma augšanas virzienā. Tā kā apmatojums ir tik garš, var tikt parauta āda, tāpēc tas jādara maigi.
Izmantojot saru suku šķirnēm ar zīdainu kažoku, piemēram, Jorkšīras terjeriem, kažoks tiks padarīta spīdīgs. Stiepļu suku var izmantot, lai noņemtu netīrumus no bagātīgas pavilnas tādām šķirnēm kā garspalvainajiem kollijiem.
Platu saru ķemmi var izmantot, lai atdalītu apmatojumu krūtīm un kājām. Apmatojumu var nogriezt vienādā garumā ar šķērēm; tās var arī izmantot, lai nogrieztu apmatojumu, kas, visticamāk, veidos samezglojumus vai piesaistīs svešķermeņus.
Raupjš apmatojums
Sprogains apmatojums
Pūdeļiem, frizē bišoniem un citām sprogaina apmatojuma šķirnēm ir apmatojuma kopšanas vajadzības, kas ļoti atšķiras no citiem suņiem. Lai arī ir zināms, ka šie suņi met mazāk apmatojumu, kas tos bieži padara par hipoalerģiskiem, šo suņu apmatojums saveļas biežāk, un tāpēc šie mīluļi ir jāķemmē katru dienu.
Izmantojot smalkāku saru suku, viegli savāciet visu lieko un izķemmējiet savēlumus pa visu ķermeni. Īpašu uzmanību pievērsiet kājām, ķepām un vēderam, savācot visu lieko, kas varētu būt nokļuvis apmatojumā pastaigu laikā.
Kucēna vannošana
Kā mazgāt kucēnu
Padomi par kucēna mazgāšanu
- Ļaujiet kucēnam pierast pie vannas bez ūdens, ļaujiet viņam apostīt teritoriju un uzslavējiet, kad viņš to dara.
- Piepildiet vannu ar remdenu ūdeni, lai izvairītos no apdegumiem, un atkal pakāpeniski iepazīstiniet ar to kucēnu
- Saslapiniet kažoku un uzklājiet specializēto kucēnu šampūnu, uzmanoties zonā ap acīm
- Turpiniet uzslavēt un nomierināt savu kucēnu visā procesa laikā
- Rūpīgi noskalojiet ar lielu daudzumu ūdens, galvu atstājot pēdējo, lai novērstu ūdens nopurināšanu
Kā žāvēt kucēna apmatojumu
Pēc mazgāšanas enerģiski noberziet kucēnu ar dvieli un uzturiet siltu telpu, līdz mīlulis ir nožuvis. Vasarā kucēnu var arī ielaist dārzā vai doties ar mīluli pastaigā, ja vien tās laikā nenotiek vāļāšanās dubļos.
Cirtainiem suņiem var ieteikt matu žāvētāju, taču jāuzmanās, lai suns neapdegtu, un vienlaikus jāķemmē apmatojums, lai nerastos pinkas.
1.Kucēna ausu tīrīšana
2.Rūpes par kucēna zobiem
3.Kucēna nagu apgriešana
Kucēna nagu apgriešana
Kucēna pirkstu nagi, staigājot pa cietām virsmām, dabiski nodilst, bet, ja tie izaug pārāk gari, tos var apgriezt. Pirkstu nagi ir jāapgriež uzmanīgi, lai neskartu asinsvadus, kas izplūst kucēna nagos. Apgrieziet nagu ar speciālu nagu griešanas līdzekli no apakšas uz augšu. Vēlams to darīt 45 grādu leņķī pret zemi. Iegriezumam ir jābūt gludam, lai uz tā neveidotos plaisas.
Ja jums nav skaidrs, kad apgriezt kucēna nagus, vai vēlaties noskatīties demonstrāciju, runājiet ar savu veterinārārstu.