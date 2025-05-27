Izpratne par kucēna uzvedību
Kucēna ķermeņa valoda
Kucēns nevar sazināties, izmantojot runu, tāpēc vērojiet ķermeņa valodu un mēģiniet saprast, kā jūs varat apmierināt kucēna vajadzības.
Atslābinājies
Brīdinājums
Rotaļīgs
Bailes
Aizsardzības agresija
Uzbrūkoša agresija
Labas uzvedības veicināšana
Kādu uzvedību vēlaties veicināt?
Ir svarīgi pastiprināt labu uzvedību jau no dienas, kad atvedat savu kucēnu mājās. Dažas darbības jūs varat vēlēties veicināt vairāk nekā citas, piemēram, draudzīgumu pret svešiniekiem un mēbeļu negraušanu, kad suns palicis mājās viens.
Kā veicināt labu uzvedību?
Kad mājās ir atvests kucēns, jūs varat veicināt pozitīvu uzvedību un atturēt no nevēlamām darbībām, piemēram, skrāpēšanas vai košanas. Pozitīvs pastiprinājums ir noderīgs paņēmiens, apmācot savu kucēnu ievērot mājas noteikumus. Varat atalgot labo uzvedību un ignorēt to, kuras atkārtošanos nevēlaties.
Balva par uzvedību
Saņemot atalgojuma cienastu par labu uzvedību, kucēns šādu uzvedību, visdrīzāk, atkārtos, jo tā saistīsies ar pozitīvu rezultātu. Ja kucēns ir uzvedies neatbilstoši, centieties neveltīt šai darbībai pārāk lielu uzmanību un vienmēr izvairieties no sodīšanas vai pārmetumiem, jo tādējādi varat radīt bailes un veicināt šādu uzvedību. Tā vietā iemāciet kucēnam alternatīvu uzvedību.
Suņa uzvedības evolūcija
Pieradinot suņus, tie no savvaļas dzīvniekiem ir kļuvuši par mājdzīvniekiem, kas ir izraisījis krasas uzvedības izmaiņas. Tā kā suņiem vairs nav nepieciešams nodrošināt barību un meklēt pajumti, suņiem ir jāspēj darīt zināmas savas vajadzības saviem saimniekiem, ko viņi iemācās darīt jau no agra vecuma.
Kucēna uzvedības skaidrojums
Iespējams, ka jūsu kucēns pārdzīvo nemieru nošķiršanas dēļ. Lai to novērstu, māciet savu suni būt vienam. Ja suns var palikt mājās viens pats vismaz 30 minūtes, sunim ir vieglāk palikt arī uz ilgāku laiku.
Tas var būt garlaicības vai ziņkārības dēļ, tomēr dažkārt tas var būt saistīts ar konkrētām slimībām, un, ja jums ir bažas par sava kucēna uzvedību, jums jākonsultējas ar veterinārārstu.
Tā var būt vientulības, trauksmes vai garlaicības pazīme, tāpēc ir svarīgi nodrošināt košļājamās rotaļlietas un daudz vingrinājumu. Novērsiet graušanu, vēršot uzmanību uz rotaļlietu, un nekad nesodiet kucēnu, jo tādējādi dažreiz var pastiprināt slikto uzvedību.
Pietiekamu fizisko aktivitāšu trūkuma gadījumā kucēns var mēģināt iztērēt lieko enerģiju, veicot rakšanu. Kucēnam var būt arī nosliece aprakt rotaļlietas vai košļājamās rotaļlietas, tāpēc uzmaniet, lai kucēns tās ņem līdzi ārā. Ja ir pārāk karsti, kucēns var censties atdzist, guļot svaigi izraktā augsnē.
Pārmērīga elsošana, iespējams, ir zīme, ka ir pārāk karsti, tomēr var liecināt arī par stresu, atrodoties neērtā situācijā. Pārmērīga elsošana var būt slimības pazīme, tāpēc, ja nav pārliecības vienmēr apspriedieties ar veterinārārstu.
Daži iesaka kucēniem vārtīties izkārnījumos, jo tas palīdz slēpt suņa smaržu, un tas tā notika jau tad, kad suņi nebija pieradināti. Citi saka, ka suns to dara vienkārši tāpēc, ka sunim patīk šī smaka!
Suņa deguns ir vēss tā iztvaikojošā mitruma dēļ, tāpēc, ja iztvaikošana nenotiek, deguns šķiet silts. Jūsu kucēna degunam tomēr nevajadzētu būt sausam vai saplaisājušam, tāpēc, ja ir kādas bažas, konsultējieties ar veterinārārstu.
Kucēni nespēj ilgstoši koncentrēties, apgūstot jaunas prasmes, tāpēc ir iespējams, ka jūsu apmācības nodarbības ir pārāk garas, ja ir pārāk daudz traucēkļu. Pamēģiniet sesijas veidot ne ilgāk kā piecas minūtes, izvēlieties klusu un pazīstamu treniņu vietu un nodrošiniet, lai netiek novērsta kucēna uzmanība.
Šī, visticamāk, ir biežāk sastopama problēma kucēniem, kas jaunāki par sešiem mēnešiem. Daži cilvēki saka, ka suns to dara vitamīnu deficīta gadījumā, ja ir iekšējie parazīti vai vienkārši, ja sunim ir garlaicīgi.
Kucēns varētu būt apbēdināts vairāku iemeslu dēļ, ieskaitot izsalkumu, vientulību, traumas, garlaicību vai arī tāpēc, ka jādodas uz tualeti. Iepazīstot kontekstu un ķermeņa valodu, izmantojot mūsu padomus, varat gūt priekšstatu par to, ko suns vēlas.
Agrāk tika uzskatīts, ka suns ēd zāli, lai izraisītu vemšanu, tomēr ticamāks izskaidrojums ir tas, ka sunim vienkārši patīk to ēst.
Šī varētu būt zīme, ar kuru kucēns cenšas kaut ko paziņot, piemēram, par pieķeršanos. Jaunās situācijās kucēns var laizīt svešinieka seju, lai mēģinātu izprast viņa nodomus.
Pirmkārt, ir svarīgi pārliecināties, vai tā nav medicīniska problēma, tāpēc, ja ir kādas bažas, sazinieties ar veterinārārstu. Trīcēšanu var izraisīt arī stress, bailes, satraukums un aukstums. Lai noskaidrotu cēloni, mēģiniet atcerēties, kas notika, pirms jūsu kucēns sāka trīcēt.
Ja ir bažas, ka kucēna uzvedība nav normāla, vienmēr ieteicams konsultēties ar veterinārārstu.Veterinārārsta atrašana