German shepherd puppy sitting in black and white on a white background

Izpratne par kucēna uzvedību

Jūs savam kucēnam esat svarīgs sociāls partneris, un neatkarīgi no tā, vai kucēns cenšas piesaistīt jūsu uzmanību vai ne, ir svarīgi, lai jūs saprastu kucēna uzvedību, to, kā mājdzīvnieks izpaužas, un šo izpausmju nozīmi.
Black puppy licking a young boy's face

Kucēna ķermeņa valoda

Kucēns nevar sazināties, izmantojot runu, tāpēc vērojiet ķermeņa valodu un mēģiniet saprast, kā jūs varat apmierināt kucēna vajadzības.

Atslābinājies

Atslābināta vai mierīga poza tiek uzskatīta par neitrālo punktu visām pārējām ķermeņa valodām. Ir svarīgi zināt, kāda ir jūsu kucēna ķermeņa pamatvaloda, lai jūs varētu atpazīt smalkas jebkādas uzvedības izmaiņas.

Brīdinājums

Ja kucēns ar ķermeni signalizē par trauksmi, tas nozīmē, ka kaut kas ir piesaistījis kucēna uzmanību. Šī nav tikai reakcija uz kaut ko negatīvu, bet tikai parāda, ka kucēnam ir interese par konkrētām situācijām/lietām. Tā sakot, pievērsiet īpašu uzmanību sava kucēna uzvedības attīstībai, lai kucēns katrā situācijā justos ērti un pārliecināti.

Rotaļīgs

Prasti par kucēna rotaļīgumu norāda stereotipiskā "klanīšanās". Bez šīs stājas rotaļīgu kucēnu var atpazīt arī pēc pārspīlētajām kustībām. Kucēna iesaistīšana jautrās rotaļās, kad kucēns izrāda šo ķermeņa valodu, ir lielisks veids, kā nodrošināt, lai kucēnam būtu pietiekami daudz fizisko un garīgo stimulu.

Bailes

Ir svarīgi apzināties kucēna baiļu vai diskomforta pazīmes. Ja kucēns šķiet nobijies, vajadzētu novērst baiļu cēloni un ļaut kucēnam nomierināties.

Aizsardzības agresija

Kucēni, kas izrāda šādu uzvedību, baidās un var uzbrukt, ja tiek provocēti. Ir svarīgi pievērst uzmanību kucēna ķermeņa valodai un izvairīties no pārmērīgas kucēna piespiešanas.

Uzbrūkoša agresija

Ja kucēns izrāda agresīvu uzvedību, ir svarīgi pamēģināt un kliedēt situāciju, lai nenotiktu uzbrukums.

Labas uzvedības veicināšana

Kādu uzvedību vēlaties veicināt?

Ir svarīgi pastiprināt labu uzvedību jau no dienas, kad atvedat savu kucēnu mājās. Dažas darbības jūs varat vēlēties veicināt vairāk nekā citas, piemēram, draudzīgumu pret svešiniekiem un mēbeļu negraušanu, kad suns palicis mājās viens.

Dalmatian puppy being carried by owner
Kā veicināt labu uzvedību?

Kad mājās ir atvests kucēns, jūs varat veicināt pozitīvu uzvedību un atturēt no nevēlamām darbībām, piemēram, skrāpēšanas vai košanas. Pozitīvs pastiprinājums ir noderīgs paņēmiens, apmācot savu kucēnu ievērot mājas noteikumus. Varat atalgot labo uzvedību un ignorēt to, kuras atkārtošanos nevēlaties.

Balva par uzvedību

Saņemot atalgojuma cienastu par labu uzvedību, kucēns šādu uzvedību, visdrīzāk, atkārtos, jo tā saistīsies ar pozitīvu rezultātu. Ja kucēns ir uzvedies neatbilstoši, centieties neveltīt šai darbībai pārāk lielu uzmanību un vienmēr izvairieties no sodīšanas vai pārmetumiem, jo tādējādi varat radīt bailes un veicināt šādu uzvedību. Tā vietā iemāciet kucēnam alternatīvu uzvedību.

Border Collie puppy sitting outside in grass
Husky puppy walking outdoors through grass and branches

Suņa uzvedības evolūcija

Pieradinot suņus, tie no savvaļas dzīvniekiem ir kļuvuši par mājdzīvniekiem, kas ir izraisījis krasas uzvedības izmaiņas. Tā kā suņiem vairs nav nepieciešams nodrošināt barību un meklēt pajumti, suņiem ir jāspēj darīt zināmas savas vajadzības saviem saimniekiem, ko viņi iemācās darīt jau no agra vecuma.

Kucēna uzvedības skaidrojums

Atklājiet dažus no iemesliem, kas var būt jūsu kucēna uzvedībai.

Ja ir bažas, ka kucēna uzvedība nav normāla, vienmēr ieteicams konsultēties ar veterinārārstu.

Jack Russell Terrier puppy sitting in black and white on a white background

Kucēna veselība

Uzziniet visu par sava kucēna veselību un labsajūtu, kā arī par to, kā pamanīt sākotnējās slimības pazīmes.
Dachshund puppies playing in black and white

Kucēna apmācība

Izprotiet kucēnu apmācības pamatus un māciet, kā būt labam ģimenes loceklim.
