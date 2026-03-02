Kucēna barošana
Suņu uztura un barošanas paradumu izpratne palīdzēs dot kucēnam visveselīgāko dzīves sākumu.
Pirmās dienas un nedēļas ar jaunu kucēnu
Jūsu kucēna pirmā diena kopā ar jums
Tā ir liela diena jūsu kucēnam, kad kucēns pamet savu māti un metienu. Lai palīdzētu kucēnam justies laimīgam mājās kopā ar jums, ievērojiet šos galvenos padomus.
Uzturiet mieru mājās
Jūsu kucēnu var satraukt jaunas ainas, skaņas un smaržas, kā arī atšķirtība no mātes. Tāpēc uzturiet māju ļoti mierīgu, lai nevairotu šo stresu.
Izvediet kucēnu ārā
Tiklīdz esat mājās, aizvediet kucēnu uz dārzu vai ārpus, lai kucēns varētu kārtot dabiskās vajadzības. Ja viņiem izdodas to izdarīt, uzslavējiet viņu ar pozitīvu toni balsī.
Ļaujiet kucēnam pētīt
Pēc pastaigas ārā aizvediet kucēnu uz drošu vietu slēgtā telpā, kur kucēns var paša noteiktā tempā sākt ošņāt un pētīt.
Nepārtraukta uzraudzība
Kucēns visu laiku jāuzrauga, kamēr kucēns pierod pie mājas un dārza. Ļaujiet kucēnam nākt pie jums mierinājuma pēc, nevis otrādi, jo daži kucēni var viegli kļūt izlutināti pārāk liela kontakta ar cilvēkiem dēļ.
Ierādiet kucēnam viņa guļamvietu
Kucēna guļamvietā ielieciet kaut ko, kam ir jūsu aromāts un segu, kurā ielīst. Tuvumā var arī novietot pulksteni ar skaļu tikšķi, jo tas atdarina kucēna mātes sirdsdarbību.
Kucēniem patīk zināt, ko var sagaidīt. Izplānojiet, kāds būs dienas režīms attiecībā uz ēdināšanu, dabisko vajadzību kārtošanu, apmācību un kopšanu, un varat sākt darbu jau pirmajā dienā. Ja zināt, kāds dienas režīms audzētājam bija pirms mājdzīvnieka paņemšanas, vislabāk to turpināt, lai nodrošinātu konsekvenci, līdz kucēns būs iedzīvojies.
Kucēna pirmā nakts kopā ar jums
Tāpat kā cilvēku mazuļi, arī daži kucēni viegli iekārtojas jau no pirmās nakts, bet citi sagādā bezmiega naktis, līdz pielāgojas. Esiet pacietīgi un konsekventi un ievērojiet šos padomus.
Izmantojiet kucēna būri
Kucēna gultas vietai būris ir labāks nekā grozs, jo kucēns jūs redz un saož, bet nevar aizklīst. Sākumā nolieciet to kaut kur netālu no vietas, kur guļat.
Ko darīt, ja kucēns smilkst
Ja kucēns smilkst un jūs domājat, ka varētu būt vajadzīga tualete, uzlieciet pavadu un aizvediet uz tualetes zonu. Ja jums šķiet, ka mīlulis ir vientuļš vai nobijies, runājiet ar viņu mierīgā, nomierinošā balsī, bet nepieskarieties viņam un nespēlējieties ar viņu. Pārāk liela jezga, kad kucēns smilkst, var izraisīt uzmanību meklējošas uzvedības, bet kucēna ignorēšana var izraisīt satraukumu un neapmierinātību.
Kucēni ļoti ātri nogurst un viņiem ir nepieciešams daudz miega, lai attīstītos veselība un labklājība, tāpēc ir svarīgi dot viņiem daudz iespēju atpūsties. Sākumā 24 stundu intervālā viņi guļ 18 līdz 20 stundas. Pieaugušā vecumā tas samazināsies līdz apmēram 12 līdz 14 stundām.
Kā sākumā barot kucēnu
Pieķeršanās sākotnējai diētai.
Pirmo nedēļu vai divas dodiet savam kucēnam tādu pašu barību kādu deva iepriekšējais īpašnieks, ievērojot ieteikumus, kas norādīti uz iepakojuma. Jebkuras pēkšņas uztura izmaiņas var radīt stresu vai izraisīt gremošanas traucējumus.
Nodrošiniet klusu vietu, kur paēst.
Tam vajadzētu notikt atstatu no vietas, kur ēdat jūs un citi mājdzīvnieki. Atstājiet kucēnu mierā, kamēr kucēns ēd, lai neradītu satraukumu vai neaizsargātības sajūtu.
Sāciet īstenot barošanas grafiku
Suņi jūtas mierīgi, zinot, kad būs barošanas laiks, tāpēc sāciet barošanas režīmu no pirmās dienas. Atšķiršanas laikā kucēnam būs nepieciešamas četras ēdienreizes dienā, bet, sasniedzot vismaz četru mēnešu vecuma, būs vajadzīgas trīs ēdienreizes dienā. Neskaidrību gadījumā vērsieties pie veterinārārsta.
Uzziniet par kucēna uzturu un barošanu
Jauniem suņiem labāk, ja dienā ir 3 vai 4 nelielas maltītes, nevis viena vai divas lielas ēdienreizes. Lai izvairītos no pārēšanās, daļu no viņu galvenās maltītes varat izmantot kā balvu, ko pasniedzat vēlamās uzvedības un treniņa laikā.
Drošs veids, kā mainīt kucēna uzturu
Aizvediet kucēnu pie veterinārārsta
Kucēna pirmais veterinārārsta apmeklējums
Ja neesat pārliecināts par kucēna veselības stāvokli, ir ļoti svarīgi, lai kucēns tiktu aizvests uz veterinārārstu dažas dienas pēc atvešanas mājās. Ja būsiet labi sagatavojies, tas kucēnam būs pozitīvs ceļojums. Tā ir arī laba iespēja uzzināt vairāk par to, kā rūpēties par kucēnu.
Kucēna socializēšana
Lūk, daži veidi, kā jūs varat sākt socializēt savu kucēnu pirmajā nedēļā kopā ar jums.
Uzziniet par kucēna socializēšanos
Kā iepazīstināt savu kucēnu ar pieaugušajiem, bērniem un mājdzīvniekiem
Kucēna iepazīstināšana ar jauniem cilvēkiem un citiem dzīvniekiem ir lielisks veids, kā sagatavot kucēnus tiem izaicinājumiem, ar ko kucēni saskarsies, kad izaugs. Taču ir ļoti svarīgi to izdarīt pareizā veidā.
Kucēna dienas un nakts laika regulārie darbiņi
Pirmās dienas un nedēļas ir ļoti svarīgas, lai nodrošinātu, ka kucēns labi integrējas ģimenē un kļūst par veselu, labas uzvedības suni. Ja iespējams, vislabāk pirmajā nedēļā neiet uz darbu. Tad varat koncentrēties uz dienas režīma izveidi, kas palīdzēs mājdzīvniekam justies droši un saprast, kas no mājdzīvnieka tiek gaidīts.
Dabisko vajadzību kārtošana
Jauni kucēni nemāk kontrolēt urīnpūšļa izeju, un tūlītēji pēc ēšanas, dzeršanas, gulēšanas vai spēlēšanās mīluļiem ir nepieciešams kārtot dabiskās vajadzības. Kā pirmo darbību no rīta veiciet kucēna pavadīšanu uz ierasto āra tualetes vietu, kā arī dariet to pēc katras ēdienreizes, snaudas un pirms gulētiešanas un izmantojiet vienu to pašu vienkāršo komandu, piemēram, “tualete” vai “ātri”. Tāpat novērojiet pazīmes, kas liecina par kucēna vajadzību kārtot dabiskās vajadzības, piemēram, griešanās pa riņķi vai grīdas ošņāšana.
Barošana
Noteikti barojiet kucēnu katru dienu vienā un tajā pašā laikā un vienā un tajā pašā vietā, lai mājdzīvnieks pie tā pierastu. Kucēnam pirms došanās uz jūsu mājām ir jābūt atšķirtam no mātes, un lielākajai daļai kucēnu ir jāsaņem trīs ēdienreizes dienā.
Fiziskās aktivitātes
Fiziskie vingrinājumi ir svarīga kucēna dienas režīma daļa, kas palīdz saglabāt labu veselību. Vakcinētie mājdzīvnieki var doties pastaigās. Pastaigas jāveic divreiz dienā, bet sākotnēji katra pastaiga jāierobežo līdz 15 minūtēm.
Uzvedība
Lai gan jums pret kucēnu jāizturas saudzīgi, ir svarīgi jau no paša sākuma ievērot konsekvenci, lai kucēns saprastu noteikumus, piemēram, par nekāpšanu uz dīvāna.
Apmācības nodarbības
Kad kucēns ir vakcinēts, lielisks veids, kā palīdzēt kucēnam socializēties un izveidot labu uzvedību, ir regulāras nodarbības. Neaizmirstiet arī ikdienā vingrināt to, kas iemācīts nodarbībās.
Fiziskās aktivitātes
Pietiekami daudz nodarbību pirms gulētiešanas palīdzēs kucēnam labāk gulēt, tāpēc būtu labi, ja dienas otrā pastaiga notiek vēlāk vakarā.
Dabisko vajadzību kārtošana
Ja jūs vedat kucēnu pastaigāties tieši pirms gulētiešanas, mājdzīvniekam ir jādod iespēja nokārtot savas dabiskās vajadzības. Ja jūs to nedarāt, kucēns pirms gulētiešanas ir jāved ārā uz mājdzīvnieka ierasto tualeti. Jaunie kucēni arī nakts laikā ir jāaizved uz tualeti aptuveni ik pēc trim stundām.
Mijiedarbība
Sākumā kucēnam vislabāk ir gulēt būdiņā netālu no vietas, kur guļat jūs. Tomēr, kad esat tos nolicis gulēt, centieties neveikt mijiedarbību. Ja kucēns smilkst, mieriniet nomierinošā balsī, bet neglaudiet, un, aizvedot uz tualeti, izturieties klusu un mierīgi.
Kucēna pirmā pastaiga
Līdzko kucēna vakcinācijas grafiks būs izpildīts un veterinārārsts būs apstiprinājis, ka mīlulis var tikties ar citiem suņiem, kucēns būs jāved pastaigās divas reizes dienā. Mīluļa pirmā pastaiga viņam ir svarīgs notikums, un jūs gribēsiet, lai kucēns to izbauda un jūtas paļāvīgs par turpmākajām pastaigām.
Izpildiet tālāk norādītās darbības, lai kucēna pastaigas iesāktos lieliski.
Izvēlieties pareizo kakla siksnu un pavadu
Lūdziet veterinārārstam padomu par labāko kakla siksnas veidu un pavadu savam kucēnam. Sākumā noder ievelkama pavada, lai kakla siksna pastāvīgi nevilktu jūsu kucēna kaklu. Pārliecinieties, vai kakla siksna labi iederas un nevar aizslīdēt pāri galvai.
Nodarbības mājās
Ļaujiet kucēnam pierast pie pavadas un kakla siksnas, nodrošinot, ka šī pavada un kakla siksna ir pietiekami ērta. Pakāpeniski saīsiniet pavadu un mudiniet kucēnu sekot jums. Tā vietā, lai raustītu aiz pavadas, noliecieties katru reizi, mainot virzienu, un iedrošiniet kucēnu pievienoties jums.
Izvēlieties mierīgu, klusu vietu
Pirmajai kucēna pastaigai ārā izvēlieties kluss vietu, kur mīluli nevar pārbiedēt skaļi trokšņi vai intensīvas kustības gājēju celiņi.
Ilguma ierobežojumi
Ierobežojiet kucēna pirmās pastaigas ilgumu līdz apmēram piecām vai desmit minūtēm, lai novērstu pārgurumu un pārlieku stresu. Tuvākajās dienās un nedēļās varat tās pagarināt līdz 15–20 minūtēm.
Vecumā no četrām līdz 16 nedēļām attīstās kucēna smadzenes, un šajā laikā mīlulis labprātāk pieņem jaunu pieredzi. Tas ir lielisks laiks, kad iepazīstināt mīluli ar jaunu pieredzi un sākt pamata apmācību. Kucēni, kuri nav iepazīstināti ar dažādām vietām, skaņām, smaržām, audumiem, cilvēkiem un mājdzīvniekiem, augšanas laikā var cīnīties ar dažādām uzvedības un emocionālām problēmām.
