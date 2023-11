The Big Walk 2023

Wat is The Big Walk?

The Big Walk is een uniek evenement georganiseerd door Hulphond Nederland. Deze vijfde editie zal plaatsvinden op zondag 1 oktober 2023. Deze datum markeert tevens de opening van het losloopseizoen voor alle honden. Tijdens The Big Walk loop je (samen met je hond) een wandeling van ongeveer 3, 5 of 8 kilometer naar keuze door de mooie bos- en waterrijke omgeving van recreatiegebied Bussloo van Leisurelands. De start vindt plaats om 12:00 uur bij Strandpaviljoen De Enk. Tot 13:30 uur kun je starten met jouw wandeling. Royal Canin is trotse hoofdsponsor van Hulphond Nederland en zal ook aanwezig zijn tijdens The Big Walk.

Steun een goed doel met jouw deelname

Wij hebben jouw hulp nodig! Met jouw deelname aan The Big Walk steun je namelijk de opleiding en inzet van hulphonden. Hulphonden zijn een steun en toeverlaat voor mensen met en fysieke beperking, epilepsie of posttraumatische stress-stoornis (PTSS). Ook jongeren en volwassenen met gedrags- of psychische problemen hebben de servicehonden hard nodig.

Loop mee en ontvang 20% korting op ROYAL CANIN®

Royal Canin zal aanwezig zijn tijdens The Big Walk en deelt goodiebags uit met leuke items voor jou én je hond. In de goodiebag zit bovendien een kortingscoupon waarmee je 20% korting krijgt bij aankoop van ROYAL CANIN® hondenvoeding bij Pets Place*.

Koop vandaag nog jouw ticket!

Dit wil jij niet missen toch? Koop nu jouw ticket op thebigwalk.nl, steun de opleiding voor hulphonden en ontvang 20% korting op ROYAL CANIN® hondenvoeding* bij Pets Place.

* ACTIEVOORWAARDEN