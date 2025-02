Hondenvoer ter ondersteuning van gewichtsbeheersing

Een gezond gewicht is essentieel voor het welzijn en de vitaliteit van jouw hond. Ons hondenvoer ter ondersteuning van gewichtsbeheersing is speciaal samengesteld met een aangepast energiegehalte, hoogwaardige eiwitten en een optimale balans van voedingsstoffen. Deze voeding helpt jouw hond een gezond gewicht te behouden en ondersteunt een verzadigd gevoel. Of je nu kiest voor droogvoer of natvoer, ons assortiment biedt voeding die past bij de behoeften van honden met een neiging tot gewichtstoename. Ontdek de mogelijkheden en bestel eenvoudig online.