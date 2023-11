Coat Care Wet

Omschrijving

Een goede maat voor het welzijn van je hond is de conditie van zijn vacht. Een volle en zijdezachte vacht is een teken dat je hond lekker in zijn vel zit. ROYAL CANIN® Coat Care Loaf's slimme formule voedt de huid en vacht van je hond van binnenuit. Je hond ziet er niet alleen beter uit, maar voelt zich ook geweldig. ROYAL CANIN® Coat Care Loaf is geschikt voor honden van alle maten met een doffe en droge vacht. Tientallen jaren van wetenschappelijk onderzoek naar de voeding voor honden is de basis van deze voeding die ook de vacht van je hond voedt! Naast een overheerlijke natvoeding beschikt de Coat Care voedingslijn ook over een krokante brok. Beiden zijn compleet van samenstelling en vullen elkaar perfect aan.

