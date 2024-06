Mini Ageing Wet

Omschrijving

Ook nu je kleine hond een senior is, blijft het belangrijk dat ook tijdens het ouder worden zijn voeding zijn gezondheid blijft ondersteunen. ROYAL CANIN® Mini Ageing 12+ natvoer is geschikt voor kleine honden van 12 jaar en ouder, met een volwassen gewicht tot 10 kilogram en is samengesteld met de voedingsbehoeften van je kleine hond in het achterhoofd. ROYAL CANIN® Mini Ageing 12+ natvoer bevat een specifieke samenstelling van antioxidanten, wat helpt vrije radicalen te neutraliseren. Dankzij een aangepast fosforgehalte helpt ROYAL CANIN® Mini Ageing 12+ natvoer een gezonde nierfunctie bij je oudere hond van een klein ras te ondersteunen. Een gezonde vacht is belangrijk voor je hond, ook tijdens zijn seniorjaren. Deze samenstelling is dan ook verrijkt met voedingsstoffen, zoals de omega 3 vetzuren EPAen DHA, die de gezondheid van de huid en vacht helpen ondersteunen. Omdat ook bij honden smaken verschillen is ROYAL CANIN® Mini Ageing ook beschikbaar als een overheerlijke krokante brok. Volg onze voedingsrichtlijnen als je van plan bent om je hond gemengd te voeren, zodat hij de optimale hoeveelheden droog- en natvoeding voorgeschoteld krijgt. Bij Royal Canin zijn we toegewijd aan het leveren van voedingsoplossingen voor de behoeften van je huisdier. Al onze producten ondergaan een uitgebreid kwaliteitscontroleproces om de optimale kwaliteit van de voeding te garanderen en om te voldoen aan de specifieke voedingsbehoeften en levensstijl van je hond. Als jouw hond ROYAL CANIN® Mini Ageing 12+ natvoer eet, krijgt hij een complete en uitgebalanceerde voeding voorgeschoteld.

Meer lezen