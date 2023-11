Relax Care Mini

Hoe kun je je hond nog meer helpen?

Hoe kun je je hond nog meer helpen om te gaan met een intense en veranderende omgeving? Onvoorspelbare situaties kunnen onrust veroorzaken, dus het is een goed idee om in het dagelijks leven routine te volgen. Probeer je hond voldoende tijd te geven om zich aan te passen aan mogelijke veranderingen. Heb je vragen of zorgen over de gezondheid of het gedrag van je hond, neem dan contact op met je dierenarts.