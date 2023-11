Omschrijving

Misschien zie je het niet aan hem, maar jouw hond van een kleiner hondenras is vanaf zo'n 8 jaar een senior. Hij krijgt dan allerlei andere voedingsbehoeften. ROYAL CANIN® Mature Consult Small Dogs is speciaal ontwikkeld om hem fit te helpen houden in deze nieuwe levensfase. Kleinere hondjes kunnen best oud worden, gemiddeld wel 15 jaar. Toch is jouw hond vanaf zo'n 8 jaar een senior. Vanaf deze leeftijd krijgt hij andere voedingsbehoeften. ROYAL CANIN® Mature Consult Small Dogs is speciaal ontwikkeld voor gezonde, oudere honden van kleine hondenrassen (tot 10 kg). Het bevat specifieke voedingsstoffen die de vitaliteit ondersteunen. Ook helpt de uitgebalanceerde samenstelling om de spiermassa op latere leeftijd te behouden. Bovendien zorgt de voeding voor het behoud van een gezond gebit: de brok heeft een poetseffect dat de vorming van tandsteen helpt te verminderen.

