Regularne spacery z psem

Codzienne spacery z psem, pod warunkiem, że odbywają się w zgodzie z lokalnymi obostrzeniami i zachowaniem zasad dystansu społecznego, dają okazję do zaczerpnięcia świeżego powietrza, aktywności fizycznej i spotkania ze znajomymi opiekunami innych czworonogów. Może to pomóc w łagodzeniu stresu i niepokoju, które odczuwamy w związku z panującą sytuacją, a psu pozwala na rozładowanie nadmiaru energii.

Wszystkie psy potrzebują ruchu i okazji do eksplorowania terenu. Chociaż zaleca się wyprowadzać psy co najmniej dwa razy dziennie, ze względu na lokalnie wprowadzane ograniczenia czasem może być to niemożliwe.

Regularne spacery to także pretekst do wyjścia z domu, w którym większość z nas, ze względu na panującą pandemię, spędza teraz znacznie więcej czasu niż zazwyczaj.

Odpowiedzialność opiekuna psa

Posiadanie psa to dla wielu osób duża odpowiedzialność i spore zobowiązanie finansowe. Codzienna opieka nad czworonogiem może być także czasochłonna. Jednak podjęcie się takiej odpowiedzialności jest korzystne dla naszego zdrowia psychicznego, ponieważ tworzy liczne okazje do interakcji z ludźmi, m.in. z groomerami, lekarzami weterynarii i innymi opiekunami psów, a to z kolei może pomóc w walce z poczuciem samotności.

Obowiązki wynikające z posiadania psa wprowadzają do planu dnia pewien określony porządek. W tych trudnych czasach zwykłe czynności, takie jak chodzenie do pracy i spotkania towarzyskie, uległy radykalnej zmianie, a w niektórych przypadkach nawet całkowitemu zanikowi. Codzienna rutyna związana z opieką nad psem daje poczucie sensu i celowości, co może być sposobem na poprawę nastroju dla wielu z nas.

Chociaż nie ma jednego szybkiego sposobu na poprawę naszej kondycji psychicznej, wydaje się, że psy mogą odgrywać istotną rolę w łagodzeniu stanów niepokoju, zwłaszcza w trudnych i pełnych wyzwań czasach.