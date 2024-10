To pytanie często pojawia się, gdy opiekunowie zwierząt zastanawiają się, jak oddzielnie karmić koty i psy. Nie martw się: zarówno kot, jak i pies nie dozna krzywdy, jeśli od czasu do czasu podjedzą coś z miski swojego współlokatora. Oczywiście, każdy z nich powinien mieć swoją karmę, ponieważ mają różne potrzeby żywieniowe. Na przykład koty potrzebują aminokwasu tauryny, którego nie znajdą w karmie dla psów, a jego brak może prowadzić do problemów zdrowotnych. Z kolei dieta kotów często jest zbyt bogata w tłuszcze, co może skutkować przybieraniem na wadze u psów. Dlatego nie jest to nawyk, do którego należy zachęcać. Nie jest to więc nawyk, do którego należy zachęcać.

Bez względu na sytuację, z jaką się zmierzysz, oto dwa sposoby, aby położyć temu kres.