Wszystko, co trzeba wiedzieć o tej rasie



Podczas gdy niektóre koty bywają zdecydowanie mniej towarzyskie, koty rasy maine coon to zwierzęta wysoce skupione na ludziach. A nawet przyjazne. Chociaż nie są nadmiernie zależne — nie będą ciągle domagać się uwagi — to jednak wolą przebywać razem z Tobą. I chodzić za Tobą z pomieszczenia do pomieszczenia. Za każdym razem.

Koty rasy maine coon nie mają aż tak rozwiniętego zmysłu orientacji w pionie, jak inne rasy, i wolą badać przedmioty na poziomie gruntu zamiast się wspinać. Ich rozwój przebiega wolno: koty rasy maine coon osiągają pełne rozmiary dopiero w wieku trzy do pięciu lat. Przez całe życie jednak mają usposobienie charakterystyczne dla kociąt — są wesołe i ciekawskie, przyglądają się wszystkiemu, co robią ich opiekunowie.

Koty rasy maine coon rzadko miauczą. Zamiast tego większość z nich wydaje dźwięki, które można określić jako delikatne ćwierkanie lub tryl wydawany nieśmiałym, cichym głosikiem, tak niepasującym do ich imponującej postury. Okrywę włosową kotów maine coon, które mają wokół szyi iście lwią grzywę, można określić jako „odpowiednią na każdą pogodę”, gdyż są one wodoodporne. Delikatny, miękki podszerstek pokrywa średniej długości, lejąca się warstwa zewnętrzna, która, choć jedwabista, ma znaczną objętość. Zapewnia ona kotu ciepło przy niskich temperaturach, podobnie jak jego krzaczasty ogon, którym owija się on dla dodatkowej izolacji. Koty rasy maine coon mogą sprawiać wrażenie wyniosłych, a czasem wręcz zdziczałych, ale nie dajcie się zwieść — na ogół mają bardzo słodkie usposobienie i są wierne swoim opiekunom.

To niezbyt zaskakujące, ale z powodu swoich rozmiarów koty rasy maine coon nie są zbyt wybitnymi sportowcami. Ich pokojowe usposobienie i cierpliwość sprawiają jednak, że są doskonałymi towarzyszami dla dzieci oraz dla pozostałych członków rodziny. Przyjemnie się z nimi mieszka i są dość towarzyskie; dorosłe koty rasy maine coon zazwyczaj dobrze dogadują się zarówno z psami, jak i innymi kotami. Ogólnie rzecz biorąc, jako członek rodziny są nieomal bliskie ideału!