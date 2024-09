U kotów tej rasy częściej występują też inne dolegliwości.

Należy do nich zapalenie wątroby (może dotyczyć miąższu narządu lub dróg żółciowych). Zapalenie dróg żółciowych często jest spowodowane zakażeniem bakteryjnym wątroby lub innego narządu w pobliżu. Anatomicznie przewód żółciowy u kotów jest bowiem połączony z trzema narządami (trzustka, wątroba i jelito cienkie), co ułatwia przenoszenie patogenów. Koty syjamskie mają również skłonność do choroby nazywanej amyloidozą. To schorzenie polega na gromadzeniu się w tkankach i narządach nierozpuszczalnych, nieprawidłowych białek (amyloidu), co upośledza funkcjonowanie dotkniętych organów. Najczęściej do zmian dochodzi w nerkach i wątrobie. Brak jest typowych objawów, ponieważ zależą od zaatakowanego narządu. Należy więc zawsze w przypadku gdy kot poczuje się gorzej od razu skonsultować się z lekarzem weterynarii.