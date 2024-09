Informacje rasie



Jak widać koty mogą być bardzo różne. A sfinks to jedna najbardziej niezwykłych ras, bo pozbawiona sierści. Zarazem to bardzo typowy kot. Nie są tylko po prostu dobre, ale mają też wspaniałe usposobienie i łagodny wyraz błyszczących lekko skośnych oczu oraz duże uszy. To naprawdę niezwykły kot.

Rasa wydaje się pochodzić ze starożytności, ale w rzeczywistości powstała paradoksalnie w zimnym klimacie Kanady. To w Ontario w roku 1966 roku urodził się pierwszy kot sfinks, efekt niespodziewanej mutacji genetycznej. Rasę tę nazwano także kotem kanadyjskim bezwłosym.

Usposobienie sfinksa jest urocze. Zawsze chętny do przytulania i wylegiwania się na kolanach opiekuna. To z pewnością kot pieszczoch, zarazem żywiołowy, jak i wylewny. Sfinks chętnie się wtula w człowieka i uporczywie domaga się uwagi: nie zawaha się naprawdę wejść na głowę i żądać więcej. Rasa nie należy do kotów silnie wokalizujących, ale jest bardzo komunikatywna, bo ma silne potrzeby społeczne.

No i ten brak sierści, zastąpionej delikatnym puszkiem… Skóra sfinksa jest tak specyficzna, że trudno znaleźć odpowiednik w świecie zwierząt. Przypomina nieco aksamit. Skóra sfinksa może też być czasem całkowicie naga. Odsłonięta skóra jest wrażliwa i wymaga ochrony. W tym celu lekarz weterynarii poleci specjalny preparat. Kot tej rasy wymaga też częstych kąpieli (tylko w specjalnym szamponie), ponieważ obficie produkuje łój, co silnie zabrudza legowiska. Nie używaj do pielęgnacji kota żadnych kosmetyków dla ludzi. Skóra sfinksa tworzy naturalnie liczne fałdy i zmarszczki.

Sfinksy występują też w różnych umaszczeniach, np. niebieskie, czarne szylkretowe, białe czy czerwono-białe.

Czyż oni nie wygląda po prostu superbystro? To dlatego, że taki jest. Mądre spojrzenie daje im specyficzny rodzaj przewagi, jakby posiadały całą wiedzę świata. A zauroczony opiekun chętnie się z tym zgadza. A zresztą, kto wie jak jest naprawdę. Tak czy inaczej wiele osób ulega temu urokowi.