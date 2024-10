Pielęgnacja jest ważną częścią opieki nad kotem długowłosym. Tak naprawdę nie chodzi o to, by kot wyglądał schludnie lub by w domu zalegało mniej sierści (choć są to dodatkowe korzyści): pielęgnacja jest niezbędna dla zdrowia i dobrego samopoczucia Twojego kota.

Ale masz wsparcie: koty są znane z tego, że same się pielęgnują. Kocięta wcześnie uczą się tej sztuki od swoich matek. W rzeczywistości, badania wskazują, że koty spędzają na pielęgnacji około 4% swojego całkowitego czasu (lub 8% czasu poza snem/odpoczynkiem). Ich szorstkie języki, pokryte małymi wypustkami zwanymi brodawkami, działają jak grzebień i usuwają martwe włosy, naskórek i brud.

Regularne szczotkowanie przez opiekuna wspomaga kocie wysiłki, przynosząc trzy główne korzyści: