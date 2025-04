Skóra kota jest największym narządem jego ciała i jednym z najważniejszych, jeśli chodzi o ochronę przed infekcjami, pasożytami i czynnikami drażniącymi. Na skórze może również pojawić się łupież.

Jak wygląda łupież u kotów?

Łupież powstaje, gdy gruczoły w skórze kota odpowiedzialne za wytwarzanie łoju — gruczoły łojowe — zaczynają wytwarzać nadmierne jego ilości. Łój odżywia i chroni skórę, jednak w nadmiernej ilości może ją podrażniać, przyczyniając się do jej pękania i zbyt intensywnego złuszczania.

Łupież u kota można rozpoznać po białych plamkach na futrze, które mogą spadać na legowisko lub ubranie człowieka. Skóra może wyglądać na przesuszoną i zmienioną zapalnie. Kot częściej się liże i drapie, może też mieć nieregularne miejsca pozbawione sierści lub tracić zbyt wiele sierści na całym ciele.

Co powoduje łupież u kotów?

Łupież u kota mogą powodować rozmaite czynniki. Łupież jest jednym z objawów grzybicy; zarodniki grzybów wnikają w skórę kota przez ugryzienie lub zadrapanie i atakują jej warstwę zewnętrzną. Oprócz łupieżu można też zauważyć nieregularne lub okrągłe wyłysienia, osłabioną lub łamliwą sierść oraz czerwonawe wykwity na skórze. Jest to choroba wysoce zakaźna, ale uleczalna, pod warunkiem, że zwierzę zostanie objęte opieką weterynaryjną natychmiast po zauważeniu objawów.

Przyczyną łupieżu może być także dieta kota, która jest niedoborowa pod względem składników pokarmowych niezbędnych do zachowania zdrowej skóry. U kotów na proces odnowy komórek skóry przecznaczane jest do 30% dziennego spożycia białka, dlatego ich dieta powinna zawierać odpowiednią ilość wysokostrawnego białka.

Niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe omega 3 i omega 6 pomagają zachować zdrową skórę, a ponieważ organizm kota nie jest w stanie ich syntetyzować, powinny stanowić stały element jego diety. Niektóre witaminy, takie jak witamina A, również wpływają na prawidłowy stan skóry, regulując wzrost komórek i produkcję sebum.

Tryb życia jest kolejnym czynnikiem, który może wpłynąć na rozwój łupieżu u kota. Zbyt wysoka temperatura może wysuszać skórę i powodować nadprodukcję sebum, co w konsekwencji wywołuje łupież. Jest to powszechne zjawisko wśród kotów niewychodzących. Do tego dochodzi nadmierna pielęgnacja, która też może powodować problemy skórne. Jeśli kot jest regularnie kąpany, używanie produktów innych niż szampon dla kota może podrażniać jego skórę; ma ona niższe pH niż skóra ludzka, dlatego środki myjące przeznaczone dla ludzi nie są odpowiednie dla kotów.