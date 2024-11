Skóra u kota to duży narząd, który dla dobrej kondycji potrzebuje mikro- i makroelementów. Jakiekolwiek zaburzenia we wchłanianiu składników odżywczych mają negatywny wpływ na stan zdrowia skóry i wygląd sierści. Wśród najczęściej spotykanych chorób skóry, większość jest uleczalna, niezależnie od tego, czy przyczyny mają podłoże zewnętrzne, czy wewnętrzne.

Zakażenie pasożytnicze u kotów

Pasożyty zewnętrzne, bytujące na skórze, mogą powodować podrażnienia i dyskomfort, czasami prowadząc do utraty sierści lub innych widocznych objawów.

Bardzo powszechnym pasożytem skóry u kotów są pchły. Ten niewielki pasożyt jest przyczyną silnego świądu, co powoduje, że kot zaczyna się intensywnie drapać i wylizywać. To z kolei może przyczyniać do powstawania kul włosowych, ponieważ kot przy okazji połyka duże ilości sierści. U kotów może także rozwinąć się zapalenie skóry na tle alergicznym (alergiczne pchle zapalenie skóry); zdarza się to najczęściej przy silnej inwazji pcheł. Podobny problem może wystąpić u zwierząt ze skłonnością do tego typu reakcji uczuleniowej.

Kleszcze występują u kotów wychodzących na zewnątrz. Często lokalizują się na skórze w okolicy szyi oraz na uszach i są przyczyną stanu zapalnego. Kleszcze bytują na roślinach, a ich aktywność zależy od temperatury otoczenia; są pasożytami zewnętrznymi różnych zwierząt, w tym także kotów oraz ludzi.

Intensywne drapanie i duża ilość ciemnej wydzieliny w uszach mogą świadczyć o zakażeniu roztoczami. Roztocza, żyjąc w kanale słuchowym, powodują silny ból ucha i znaczny dyskomfort.

Przyczyną problemów skórnych może być też grzybica, choć nie zawsze towarzyszy jej podrażnienie lub świąd. Grzybica dotyczy włosów oraz skóry, powodując jej przebarwienia oraz utratę sierści.

W leczeniu zakażeń pasożytniczych stosowane są środki doustne oraz leki podawane bezpośrednio na skórę w formie kropel, płynu lub sprayu; ważne jest także odpowiednie postępowanie dotyczące otoczenia zwierzęcia. W przypadku inwazji pcheł u kotów nie należy stosować preparatów przeznaczonych dla psów, ponieważ mogą być one dla nich bardzo niebezpieczne.