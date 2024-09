Zatwardzenie u kota - jak zaradzić problemom z wypróżnianiem?

Problem z wypróżnianiem wynika najczęściej z niedostatecznej aktywności fizycznej, niewłaściwej pielęgnacji okrywy włosowej, dziedzicznej skłonności do zaparć, błędów dietetycznych lub kocich chorób. Zaparcie u kota może się także pojawić na skutek wieku. Równie często dotyka jednak koty długowłose i otyłe. Pamiętajmy, by nie lekceważyć zaparć u kotów. Nieleczone zatwardzenie wymaga niekiedy postępowania operacyjnego, a zlekceważone – może spowodować martwicę i perforację jelita, i w konsekwencji śmierć na skutek zakażenia organizmu. Jak zatem zapobiegać tej dolegliwości i co robić, gdy się pojawia?

Zaparcia u kota – objawy



Zatwardzenie u kota najłatwiej wykryć na podstawie obserwacji jego kuwety. Zaalarmować powinien nas brak odchodów w kuwecie w okresie dłuższym niż 2, 3 dni. Kot w tym czasie próbuje się załatwić, jednak bezskutecznie. Kolejnym sygnałem jest poruszanie się zwierzęcia w pozycji skulonej bądź przykurczonej, a także popiskiwanie lub miauczenie. Z powodu zaparcia kot może odmawiać jedzenia i picia, wyraźnie spada też jego aktywność. W tej sytuacji mogą się również pojawić wymioty.

Przyczyny zaparcia u kotów

Zatwardzenie u kotów może być spowodowane różnymi czynnikami. Wśród przyczyn zaparć znajdują się zarówno prozaiczne powody, jak i rozmaite choroby kotów. Wymienić należy zwłaszcza:

brak ruchu,

zjedzenie elementów niestrawnych (kociego żwirku, kości czy włosów – te ostatnie dotyczą zwłaszcza kotów długowłosych),

niewystarczającą ilość wypijanej wody w przypadku żywienia jedynie suchą karmą,

wrodzone wady układu wydalniczego,

zmiany (guzy) w obrębie odbytnicy i odbytu,

zapalenie gruczołów okołoodbytowych,

zespół okrężnicy olbrzymiej,

deformacja odcinka krzyżowego kręgosłupa (występuje u niektórych ras kotów).





Terapia kociego zaparcia

Leczenie zatwardzenia u kota polega przede wszystkim na podawaniu środków przeczyszczających i rozkurczowych. Zaleca się także kroplówki i usuwanie zalegających mas kałowych za pomocą lewatywy. W szczególnych sytuacjach wymagany może być zabieg chirurgiczny przeprowadzony w znieczuleniu ogólnym. Dobrze pamiętać, że każdy przypadek zatwardzenia warto skonsultować z lekarzem weterynarii. Tylko lekarz będzie w stanie dokładnie wskazać przyczynę dolegliwości. W zależności od opinii, zaleci obserwację lub wdroży właściwe leczenie.

Jak zapobiegać kocim problemom z wypróżnianiem?

Musimy być świadomi, że włosy zjadane przez kota w trakcie pielęgnacji futra mają tendencję do zbijania się w kule. Zwierzę w większości przypadków pozbywa się ich w odruchu wymiotnym. Niekiedy kule włosowe zalegają w przewodzie pokarmowym, zatykając go. Istotnym elementem przeciwdziałania powstawaniu zaparć jest zatem podawanie odpowiedniej karmy, która zminimalizuje ryzyko tworzenia się, a tym samym odkładania kul włosowych w kocim przewodzie pokarmowym.

Sucha karma dla kotów z tendencją do zaparć

Specjalnym rozwiązaniem żywieniowym ułatwiającym usuwanie kul włosowych jest karma Royal Canin Hairball Care z linii Feline Care Nutrition. Dzięki specjalnej kompozycji mikronizowanego włókna i psyllium, które charakteryzuje się właściwościami śluzotwórczymi, karma stymuluje pobudzenie pasażu jelitowego i sprzyja naturalnej eliminacji połkniętej sierści. Unikalny skład oparty na włóknach pokarmowych zawierają także karmy dla kotów przebywających wyłącznie w domu, w tym Home Life Indoor 27 i Home Life Indoor Long Hair dla kotów ras długowłosych.