W miarę starzenia się kota można zauważyć określone zmiany w jego zachowaniu, polegające na przykład na tym, że stopniowo przestaje on korzystać z kuwety lub wychodzić na podwórko w celu wypróżnienia. Nietrzymanie moczu dość często występuje wśród starszych kotów, ma różne przyczyny i... daje się skutecznie eliminować.

Jakie są objawy nietrzymania moczu u starszych kotów?

Jeśli kot cierpi na nietrzymanie moczu, może mieć problemy z oddawaniem moczu, a nawet odczuwać ból w trakcie mikcji. Może też nie wiedzieć, że właśnie oddaje mocz, i zostawiać za sobą strużki moczu w trakcie chodzenia po domu. Może mieć biegunkę, która jest trudna do opanowania, lub przestać korzystać z kuwety, tak jak to robił dotychczas.

Co powoduje nietrzymanie moczu i kału u starszych kotów?

Istnieje wiele różnych przyczyn nietrzymania moczu i kału u kotów, a każdy z nich wymaga wdrożenia konkretnego leczenia i środków zapobiegawczych. W ciele starszego kota mięśnie połączone z ważnymi narządami stają się słabsze, a kot sprawuje nad nimi coraz mniejszą kontrolę. Osłabienie mięśni wokół dróg moczowych lub jelit może powodować nietrzymanie moczu lub kału, ponieważ kot nie jest w stanie skutecznie używać mięśni do rozpoczęcia lub powstrzymania wypróżniania.

W niektórych przypadkach wydaje się, że nietrzymanie moczu u starszego kota wywołuje jego zapalenie stawów. Chodzi o to, że starszy kot cierpiący na chorobę zwyrodnieniową stawów może odczuwać ból, wchodząc do kuwety i się z niej wydostając, dlatego woli oddawać mocz w dostępniejszym miejscu. W takich przypadkach starszy kot może w rzeczywistości nie cierpieć na nietrzymanie moczu, a prawidłową diagnozę powinien postawić lekarz weterynarii.

Jednego na 200 kotów dotyka cukrzyca, przy czym z większą częstością atakuje ona koty po ukończeniu siódmego roku życia. Objawy cukrzycy obejmują wytwarzanie nadmiernych ilości moczu i nadmierne oddawanie moczu, co może sprawiać wrażenie, że kot cierpi na nietrzymanie moczu. Jeśli kot ma nadwagę, jest bardziej narażony na cukrzycę; zbyt częste oddawanie dużych ilości moczu w połączeniu ze zwiększonym pragnieniem i głodem jest sygnałem wzywającym do natychmiastowej wizyty u lekarza weterynarii.

Starsze i starzejące się koty mogą również cierpieć na upośledzenie funkcji poznawczych, co według szacunków dotyczy ponad 80% kotów w wieku od 16 do 20 lat. Stan ten objawia się bezsennością, dezorientacją, zwiększonym niepokojem i zapominaniem o tym, gdzie co się znajduje lub jak zachować czystość. Opiekunowi może się wydawać, że kot cierpi na nietrzymanie moczu, gdy tymczasem jego funkcje poznawcze są upośledzone i zwierzę nie pamięta, gdzie jest kuweta.