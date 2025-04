Problemy skórne u kotów

To problemy skórne, a nie pasożyty są zazwyczaj powodem nadmiernego drapania się kota. Może to być na przykład grzybica, która wnika w skórę w miejscu uszkodzenia, przez ugryzienie lub bezpośredni kontakt, wywołując podrażnienie warstwy zewnętrznej skóry. Inną przyczyną drapania może być trądzik, który wywołuje świąd i objawia się zaognionymi, czerwonymi zmianami, występującymi zazwyczaj na podbródku.

Jeśli dieta Twojego kota nie zaspokaja wszystkich jego potrzeb żywieniowych, stan sierści i skóry może ulec pogorszeniu, co z kolei może wywołać świąd. Jeśli na przykład dieta kota nie zawiera odpowiednich ilości kwasów tłuszczowych omega 3 i innych witamin, które wpływają na utrzymanie nawilżenia skóry i wzmocnienie jej bariery ochronnej, skóra może wysychać, łuszczyć się i wywołać u kota odruch drapania.

Zdarza się, że koty, które regularnie wychodzą na zewnątrz, energicznie się drapią, aby usunąć zanieczyszczenia, które przylgnęły do ich sierści lub skóry (np. drzazgi lub nasiona). Jeśli takie drobiazgi utkwią w sierści kota, kot będzie często lizał futro, próbując się ich pozbyć.

Alergie u kotów

Intensywne drapanie i nadmierna pielęgnacja sierści mogą być również spowodowane alergią, która objawia się na skórze kota. Istnieją trzy główne przyczyny reakcji alergicznych u kotów: pchły, alergeny pokarmowe i środowiskowe. U niektórych kotów może rozwinąć się alergia na pchły, w rezultacie czego ich układ odpornościowy nadmiernie reaguje na ugryzienia tych pasożytów, wywołując podrażnienia. Niektóre alergeny środowiskowe, takie jak nasiona traw lub roztocza, mogą również pogarszać stan zdrowia kota.

Koty mogą być również uczulone na określone składniki diety, co wynika z ich nadmiernej konsumpcji. Dany składnik zostaje uznany za szkodliwy dla organizmu i dochodzi do wyzwolenia reakcji immunologicznych, co wywołuje świąd.

Samodzielna pielęgnacja sierści przez kota pozwala zapewnić czystość i zdrowie, ale nigdy nie powinna być przesadna. Odwiedź lekarza weterynarii, jeśli zauważysz, że kot ciągle się drapie, odczuwa świąd lub wylizuje sierść. Lekarz doradzi Ci najlepszy sposób postępowania.