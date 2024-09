Jest to ważne, ponieważ ten nowy członek rodziny będzie współuczestniczył w jej życiu przez wiele lat. Chociaż zasadnicze znaczenie ma dbałość o prawidłowe odżywianie, wymaganych jest jeszcze wiele innych przygotowań, takich jak urządzenie miejsca do jedzenia i picia oraz miejsca do spania czy zakup zabawek.

Sporządzenie listy podstawowych przedmiotów, które muszą być na miejscu, zanim kocię przybędzie, pomoże mu się szybko odnaleźć w nowym otoczeniu.

Transporter do przewozu kota

Przewożenie kota luzem w samochodzie jest niebezpieczne, więc ważnym aspektem sprawowania nad nim opieki jest zakupienie i używanie klatki transportowej o wymiarach wystarczających na pomieszczenie dorosłego osobnika. Aby podróżowanie w transporterze było wygodne dla zwierzęcia, na dnie należy ułożyć koc, a na wypadek jego zabrudzenia wskutek braku kontroli nad czynnościami fizjologicznymi w podróży warto dysponować zapasową matą.

Legowisko dla kota

Wygodne miejsce do spania jest niezbędnym elementem nowego otoczenia, zapewniającym kocięciu poczucie bezpieczeństwa. Nie należy się jednak zdziwić, jeśli kot nim pogardzi i wybierze sobie inne legowisko, jako że m.in. w ten sposób przejawia się kocia niezależność i organizowanie sobie przestrzeni życiowej.

Kuweta

Kotu potrzebna jest kuweta z odpowiedniej grubości warstwą ściółki i mała łopatka do usuwania zanieczyszczeń. Zaleca się kupno kuwety krytej, która pozwala uniknąć rozbryzgów i ulatniania się zapachów, jednak nie każde kocię załatwi się w takiej kuwecie, trzeba więc zdać się na gust pupila.

Naczynia na jedzenie i wodę dla kota

Kocię powinno mieć dwa oddzielne naczynia na jedzenie i picie. Woda powinna być nalewana do miski ceramicznej, metalowej lub szklanej, ponieważ wielu kotom nie smakuje woda z misek plastykowych. Na jedzenie należy przeznaczyć mniejszą miskę, a na wodę większą, która powinna być zawsze napełniona świeżą wodą.

Obydwa te naczynia muszą stać w odpowiedniej odległości od siebie, aby zapobiec zanieczyszczeniu wody pokarmem, jako że koty potrzebują dostępu do świeżej wody pitnej przez cały czas w celu utrzymania dobrego stanu zdrowia dróg moczowych.

Drapak i drzewko

Koty powinny mieć dostęp do miejsca, w którym mogą ścierać pazury, a w tym charakterze idealnie sprawdzają się drapaki. Można również zainwestować w drzewko-drapak, ponieważ kocięta uwielbiają się wspinać, aby zyskać wyższą i bardziej dominującą pozycję, a owijanie się wokół gałęzi sprawia im dodatkową radość. Drzewko-drapak zaspokaja też kocią potrzebę aktywności.