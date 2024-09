​Jak pomóc kotce przy porodzie w domu?

Podczas porodu kotka będzie „płakać” i będzie niespokojna, co jest całkowicie normalne. Możesz spodziewać się, że kocięta będą przychodzić na świat co 10 do 60 minut. Prawdopodobnym jest, że kotka przegryzie pępowiny kociąt i zje łożyska. Jeśli minęły dwie godziny od zauważenia wydzieliny i nie doszło do porodu, skontaktuj się z lekarzem weterynarii, gdyż może okazać się, że konieczna będzie jego pomoc.

Kotki instynktownie wiedzą, co robić podczas porodu. Staraj się więc unikać zamieszania wokół niej; wystarczy, jeśli będziesz co 15 minut sprawdzać jak przebiega poród. Jeśli z jakiegoś powodu kotka poczuje się zaniepokojona, sama przerwie poród na wiele godzin, a nawet dni!

Oznaki, że koci noworodek jest zdrowy

Zaraz po porodzie kocięta powinny czołgać się w kierunku matki i zacząć ssać mleko; miej pod ręką preparat mlekozastępczy dla kotów, które tego nie robią. Jeśli kocię nie liże się po karmieniu, należy je masować wilgotnym kompresem, aby wspomóc trawienie i wydalanie. Zadbaj, aby w pomieszczeniu było cicho i ciepło i pilnuj, aby drzwi były zamknięte — u 15–20% kotek, które są nowymi matkami, dochodzi do rui w ciągu kilku dni po porodzie i opuszczają one kocięta, aby znaleźć partnera, co może powodować zagrożenia dla kociąt.

Domowy poród może pomóc kotce poczuć się bezpiecznie i spokojnie, co zapewni miotowi najlepszy możliwy początek życia. Jeśli nie masz pewności, czy dom jest odpowiednio przygotowany, skonsultuj się z lekarzem weterynarii, który udzieli Ci wskazówek.