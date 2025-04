Od narodzin do zakończenia okresu wzrostu możesz wspomagać zdrowie i dobrostan swojego kota, w tym dzięki odpowiedniej diecie i rozwojowi nawyków żywieniowych.

Karmienie kociąt do czwartego tygodnia życia

W okresie od narodzin do ukończenia pierwszego miesiąca życia jedynym pokarmem kociąt jest mleko matki. Początkowo kotka wytwarza siarę — podobną do mleka wydzielinę wzmacniającą układ odpornościowy kociąt w początkowym okresie życia; dopiero potem pojawia się mleko. Jeśli lekarz weterynarii uzna to za potrzebne, możesz dokarmiać nowo narodzone kocięta preparatem mlekozastępczym dla kotów, aby upewnić się, że otrzymują wszystkie potrzebne im składniki pokarmowe. Jest to konieczne w sytuacji, gdy matka nie ma mleka albo jest go zbyt mało oraz gdy miot jest bardzo liczny.

Zdarza się, że zanim kocięta nauczą się ssać, tracą nieznacznie na wadze. Jednak później masa ciała stale wzrasta — kocięta należy codziennie ważyć, a jeśli przestaną przybierać na wadze lub tracą masę ciała, należy skonsultować się z lekarzem weterynarii. Najważniejsze w tym okresie jest zapewnienie kociętom i kotce poczucia bezpieczeństwa i spokoju, zwłaszcza podczas posiłków.

Karmienie kociąt od czwartego tygodnia do czwartego miesiąca życia

W wieku czterech tygodni kocięta zaczynają już interesować się stałym pokarmem i można rozpocząć ich odsadzanie. Aby ułatwić kociętom jedzenie, należy namoczyć karmę suchą preparatem mlekozastępczym dla kotów lub wodą do uzyskania konsystencji papki albo podawać karmę mokrą. Wybierz karmę przeznaczoną dla kociąt, która będzie wspomagać ich wzrost — powinna być przykładowo wzbogacona przeciwutleniaczami, aby pobudzać wytwarzanie przeciwciał, ponieważ podczas okresu odsadzania odporność uzyskana od matki zaczyna wygasać.

Można już zacząć wdrażać dobre nawyki związane z karmieniem, oddzielając miejsca posiłków, zabawy, snu i załatwiania potrzeb fizjologicznych, zgodnie z preferencjami kociąt. Ważny jest również stały dostęp do świeżej wody, aby nie dopuścić do odwodnienia kociąt.