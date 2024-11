Kiedy kocięta otwierają oczy po raz pierwszy?

Na tym etapie życia odpada pępowina. Około 8. do 12. dnia życia oczy i kanały słuchowe zaczynają się otwierać. Gdy kanały słuchowe się otworzą, uszy się prostują. Wzrok i słuch kocięcia są wciąż bardzo słabo rozwinięte, co sprawia, że polega on głównie na zmysłach dotyku i węchu.