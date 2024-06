INFORMACJE O PRODUKCIE

Dieta kota odgrywa istotną role w jego życiu. Linia karm ROYAL CANIN® Feline Care Nutrition opracowana została specjalnie po to, aby wspierać koty o szczególnych wrażliwościach. Karma ROYAL CANIN® Appetite Control Care to pełnoporcjowa, zbilansowana karma, opracowana po to, aby pomagać w kontrolowaniu nawyku żebrania. Karma wzbogacona została także w L-karnitynę- aminokwas wpływający korzystnie na metabolizm tłuszczy. ROYAL CANIN® Appetite Control Care to karma o potwierdzonej skuteczności. Nasze badania* wykazały, że ponad 90% opiekunów kotów zaobserwowało zmniejszenie nasilenia nawyku żebrania w ciągu zaledwie 4 tygodni stosowania tej karmy. Karma ROYAL CANIN® Appetite Control Care dostępna jest także w postaci mokrej o trzech różnych teksturach: plasterki w sosie, plasterki w galaretce oraz pasztet. Karmienie mieszane karmą mokrą i suchą jest preferowane przez wiele kotów. *Badania własne Royal Canin

