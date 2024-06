FCN Appetite Control kawałki w galaretce

INFORMACJE O PRODUKCIE

Karma ROYAL CANIN® Appetite Control Care plasterki w galaretce to pełnoporcjowa, zbilansowana karma, opracowana po to, aby pomagać w kontrolowaniu nawyku żebrania. Receptura karmy ROYAL CANIN® Appetite Control Care plasterki w galaretce charakteryzuje się ograniczonym poziomem tłuszczu i energii, aby wspierać utrzymanie prawidłowej kondycji, ograniczając jednocześnie ryzyko nadmiernego przyrostu masy ciała. Zwiększona wilgotność, charakterystyczna dla karm mokrych, pomaga zaspokoić apetyt kotów intensywnie dopominających się o jedzenie. Karma wzbogacona została także w L-karnitynę- aminokwas wpływający korzystnie na metabolizm tłuszczy. ROYAL CANIN® Appetite Control Care to karma o potwierdzonej skuteczności. Nasze badania* wykazały, że ponad 90% opiekunów kotów zaobserwowało zmniejszenie nasilenia nawyku żebrania w ciągu zaledwie 4 tygodni stosowania produktów z linii Appetite Control Care (karmieni mieszane karmą mokrą i suchą). Karma ROYAL CANIN® Appetite Control Care dostępna jest także w postaci plasterków w sosie, pasztetu oraz jako karma sucha. Karmienie mieszane karmą mokrą i suchą jest preferowane przez wiele kotów. *Badania własne Royal Canin

