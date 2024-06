FBN British Shorthair Kitten

INFORMACJE O PRODUKCIE

Zalety: • Rozwój szkieletu i masy mięśniowej • Ochrona przewodu pokarmowego • Wzmocnienie naturalnej odporności • Specjalnie opracowany krokiet ROYAL CANIN® British Shorthair Kitten to karma opracowana specjalnie dla kociąt rasy brytyjski krótkowłosy do 12 miesiąca życia, zapewniająca odpowiedni i harmonijny rozwój kocięcia. Okres wzrostu to czas pełen wyzwań, odkrywania nowych rzeczy i miejsc. Aby rozwinąć muskulaturę charakterystyczną dla rasy, kocię potrzebuje odpowiednich składników pokarmowych. Układ immunologiczny kocięcia nie jest w pełni rozwinięty, dlatego wymaga wsparcia w postaci odpowiednich składników pokarmowych. Opatentowany kompleks współdziałających przeciwutleniaczy, zawierający witaminę E, sprzyja rozwojowi naturalnych mechanizmów obronnych. Układ pokarmowy kocięcia rozwija się do 12 miesiąca życia. Dla zdrowia przewodu pokarmowego ważne są białka wysokiej jakości, dlatego karma zawiera białka L.I.P., wyselekcjonowane ze względu na bardzo wysoką strawność. Zawiera także prebiotyki sprzyjające równowadze flory bakteryjnej jelit. Unikalny kształt i rozmiar krokieta “Moonstone 7”, dostosowany specjalnie do wielkości szczęk kociąt rasy brytyjski krótkowłosy w celu ułatwienia chwytania i rozgryzania karmy.

