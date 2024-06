INFORMACJE O PRODUKCIE

• Ograniczenie powstawania kamienia nazębnego • Efekt czyszczenia zębów • Udowodniona skuteczność Karma ROYAL CANIN® Dental Care to pełnoporcjowa, zbilansowana karma, opracowana po to, aby wspierać utrzymanie zdrowia i higieny jamy ustnej kota. Sucha karma ROYAL CANIN® Dental Care wzbogacona została w aktywne składniki, które wiążą wapń zawarty w ślinie, aby ograniczyć powstawanie kamienia nazębnego. Karma zawiera specjalnie opracowany krokiet, o unikalnej teksturze, który sprzyja mechanicznemu oczyszczaniu zębów podczas jego rozgryzania. Taki efekt czyszczenia zębów pomaga ograniczyć powstawanie płytki i kamienia nazębnego w trakcie każdego posiłku. ROYAL CANIN® Dental Care to karma o potwierdzonej skuteczności. Nasze badania* wykazały, że karma pomaga ograniczyć powstawanie kamienia nazębnego u kotów do 59% w ciągu zaledwie 28 dni stosowania. *Badania własne Royal Canin

