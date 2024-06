INFORMACJE O PRODUKCIE

• Pomaga zmniejszyć powstawanie kul włosowych • Pobudza pasaż jelitowy • Udowodniona skuteczność Karma ROYAL CANIN® Hairball Care to pełnoporcjowa, zbilansowana karma, opracowana po to, aby zmniejszyć powstawanie kul włosowych. Receptura zawierająca odpowiednią kompozycję włókna pokarmowego (w tym psyllium) w sposób naturalny pomaga pobudzić pasaż jelitowy. Dzięki temu połknięte przez kota włosy nie gromadzą się w żołądku, gdzie tworzą trudne do usunięcia kule włosowe tylko wydalane są wraz z kałem. ROYAL CANIN® Hairball Care to karma o potwierdzonej skuteczności. Nasze badania* wykazały, że karma zmniejsza powstawanie kul włosowych u kotów w ciągu zaledwie 14 dni stosowania. Karma ROYAL CANIN® Hairball Care dostępna jest także w postaci mokrej o dwóch różnych teksturach: plasterki w sosie i plasterki w galaretce. Karmienie mieszane karmą mokrą i suchą jest preferowane przez wiele kotów. *Badania własne Royal Canin

