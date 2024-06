Hairball Care kawałki w sosie

INFORMACJE O PRODUKCIE

• Pomaga zmniejszyć powstawanie kul włosowych • Pomaga pobudzić pasaż jelitowy • Udowodniona skuteczność Karma ROYAL CANIN® Hairball Care plasterki w sosie to pełnoporcjowa, zbilansowana karma, opracowana po to, aby zmniejszyć powstawanie kul włosowych. Receptura karmy w sposób naturalny pomaga pobudzić pasaż jelitowy, aby wspomagać usuwanie połkniętej sierści. ROYAL CANIN® Hairball Care to karma o potwierdzonej skuteczności. Nasze badania* wykazały, że karma zmniejsza powstawanie kul włosowych u kotów w ciągu zaledwie 14 dni stosowania mokrej karmy Hairball Care. Karma ROYAL CANIN® Hairball dostępna jest także w postaci plasterków w galaretce oraz jako karma sucha. Karmienie mieszane karmą mokrą i suchą jest preferowane przez wiele kotów. *Badania własne Royal Canin

Czytaj więcej