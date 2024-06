INFORMACJE O PRODUKCIE

Koty przebywające w domu są mniej aktywne od wychodzących, dlatego wymagają odpowiednio zbilansowanej karmy, pokrywającej wszystkie ich potrzeby żywieniowe. Karma ROYAL CANIN® Indoor 27 zawiera wysokostrawne białka L.I.P., wyselekcjonowane ze względu na bardzo wysoką przyswajalność. Dzięki temu karma sprzyja zmniejszeniu intensywności zapachu i objętości odchodów, czyli objawów słabego pasażu jelitowego spowodowanego niską aktywnością. Karma charakteryzuje się umiarkowanym poziomem tłuszczu co gwarantuje, że liczba spożywanych kalorii przez kota jest dostosowana do poziomu jego aktywności – zawartość kalorii przyczynia się również do utrzymania idealnej masy ciała. Koty przebywające wyłącznie w domu większość czasu spędzają na pielęgnacji sierści. Dzięki dodatkowi unikalnej kompozycji włókna pokarmowego, w tym psyllium, karma sprzyja naturalnej eliminacji połkniętych włosów, redukując powstawanie kul włosowych. Linia produktów ROYAL CANIN® dla kotów przebywających w domu dostosowana jest do trybu życia, wieku: Indoor Appetite Control, Indoor Long Hair, oraz Indoor 7+.

Czytaj więcej